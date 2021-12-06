Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyiliğe mâni olmak ve insanların arasını düzeltmemek için Allah’ı şahit tutarak yemin etmeyin. Bilin ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir. Bakara Sûresi: 224 HADİS: En faziletli ibadet, Kur’ân okumaktır. Camiü’s-Sağir, No: 751

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