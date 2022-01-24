24 Ocak 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Mallarını gece gündüz, gizli ve açıktan Allah yolunda harcayanların mükâfatı Rableri katından verilecektir. Onlar için ne bir korku vardır ve ne de onlar mahzun olacak değillerdir.
Bakara Sûresi: 274
HADİS:
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesindendir.
Camiü’s-Sağir, No: 813
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