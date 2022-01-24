Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mallarını gece gündüz, gizli ve açıktan Allah yolunda harcayanların mükâfatı Rableri katından verilecektir. Onlar için ne bir korku vardır ve ne de onlar mahzun olacak değillerdir.

Bakara Sûresi: 274

HADİS:

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesindendir.



Camiü’s-Sağir, No: 813