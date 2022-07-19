Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Uhud’da) iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.

Âl-i İmran Suresi: 155

HADİS:

Şüphesiz Allah, Hz. İbrahim’i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir. Benim dostum da Ebu Bekir’dir.

Camiü’s-Sağir, No: 952