"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

19 Temmuz 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Uhud’da) iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.

Âl-i İmran Suresi: 155

HADİS:

Şüphesiz Allah, Hz. İbrahim’i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir. Benim dostum da Ebu Bekir’dir.

Camiü’s-Sağir, No: 952

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EYT’liler haklarını istiyor

    ABD'de salgın sebepli ölü sayısı 1 milyon 23 bin 810'a yükseldi

    Borrell: Rus ekonomisi kötü etkileniyor

    İsrail, Lübnan sınırında bir İHA düşürdüğünü açıkladı

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndan ilk defa ''aşırı sıcaklık'' uyarısı

    Afganistan'da art arda depremler: 10 kişi yaralandı, bazı evler yıkıldı

    Aydın - Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

    KYK kredisi düzenlemesine ilişkin alınan yeni kararlar açıklandı

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi

    Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakibi Sturm Graz oldu

    Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi

    Kepsut'ta soğutma çalışmaları devam ediyor

    Dünya genelinde vaka sayısı 5 haftadır yükselişte

    Bayram tatili süresince 67 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı başlıyor: Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev

    Zelenskiy, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı

    Sri Lanka'da OHAL kararı

    İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-22 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

    Aygün: 2022-YKS'de iptal edilen soru olmadı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli oyun: Nefret dilini hutbe eşliğinde yaymak!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan’dan ‘dün dündür’ itirafı
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı Önleme Bakanlığı kurulsun!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Endülüs’te parlayan İslâm medeniyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın hatırlatması veya unutturması
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın hatırlatması veya unutturması
    Orhan GÜLER

    “Ailede en mühim eğitim ‘mânevî eğitim’dir”
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.