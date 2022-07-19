19 Temmuz 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
(Uhud’da) iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.
Âl-i İmran Suresi: 155
HADİS:
Şüphesiz Allah, Hz. İbrahim’i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir. Benim dostum da Ebu Bekir’dir.
Camiü’s-Sağir, No: 952
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