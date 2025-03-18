Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ondan başka taptığınız şeyler, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Halbuki Allah bunun için hiçbir delil indirmemiştir...” Yûsuf Suresi: 40 HADİS: Gündüz oruç tutmak için sahur yemeğinden; gece kalkıp ibadet etmek için öğlen uykusundan yardım isteyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 567

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