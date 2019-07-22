Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم بر ترخيصدر، بر تبديلِ مكاندر، برزخ عالمنه گوچمش قافلۀِ أحبابه قاووشمقدر. Nurdan Katreler Ölüm bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, berzah âlemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır. Lem'alar, s.359

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