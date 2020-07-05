Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمان علمدر، وجوديدر، إثباتدر، حكمدر. هر بر منفى مسئله‌سى دخى، بر مثبت حقيقتڭ عنوانى و پرده‌سيدر. Nurdan Katreler İman ilimdir, vücudîdir, ispattır, hükümdür. Her bir menfî meselesi dahi bir müsbet hakikatin ünvanı ve perdesidir. Şuâlar, s. 123

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