Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قوّهِٔ غضبيه، حدِّ إستقامت اولان شجاعتى تعقيب ايتمزسه إفراطله چوق ضررلى و ظلملى تهوّره و تجبّره و تفريطله چوق ذلّتلى و ألملى جبانت و قورقاقلغه دوشر. Nurdan Katreler Kuvve-i gadabiye, hadd-i istikamet olan şecaati takip etmezse, ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre ve tecebbüre ve tefritle çok zilletli ve elemli cebânet ve korkaklığa düşer. Şualar, s. 536

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