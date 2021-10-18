Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او أزلى و حدسز قدرته إسناد ايديلسه، بو كائناتڭ ايجادى، بر إنسانڭ ايجادى قدر سهولت پيدا ايدر، قولاى اولور. Nurdan Katreler O ezelî ve hadsiz kudrete isnad edilse, bu kâinatın icadı, bir insanın icadı kadar sühulet peyda eder, kolay olur. Şuâlar, s. 571

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