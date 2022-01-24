Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان جنابِ حقّڭ ربوبيتنه عائد شئونات و أحوالنه شاهددر و مخلوقاتڭ جماعتلرى ايچنده اللّٰهڭ برلگنه دلاّلدر. Nurdan Katreler İnsan, Cenab-ı Hakkın rububiyetine ait şuunat ve ahvaline şahittir ve mahlûkatın cemaatleri içinde Allah’ın birliğine dellâldır. Mesnevî-i Nuriye, s. 39

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