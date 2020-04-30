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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ramazan günleri

M. Fahri UTKAN
30 Nisan 2020, Perşembe
Ramazan günleri kötülüklerin, şerlerin, fenalıkların, çirkinliklerin, iyiliklere, güzelliklere dönüştüğü ay. Hangi kötü huyumuz var, iyiliğe dönüştüreceğiz. Hangi çirkin hareketlerimiz var, güzel huylara dönüştüreceğiz.

Sabah kalktığında devamlı somurtuyorsan gülümsemeye çalış, çünkü oruçlusun. En ufak bir hatasında eşine, çocuğuna kızıp, bağırıyor musun, sabret iyilikle muamele et, çünkü oruçlusun. Ara sırada olsa kötü hayaller kuruyor, gıybetler, dedikodular yapıyorsan, bırak bütün bunları. Çünkü gün Ramazan günü, oruç günüdür. 

Yanından geçen bir dilenciye sadâka vermek içinden gelmese bile dur ve sok elini cebine, ver sadâkanı. Çünkü sen oruçlusun, gün Ramazandır. Her hissine, her duyguna, her davranışına orucun ulviyeti, Ramazanın mübarekiyeti hâkim olsun. 

Sene boyunca yapmak isteyip de yapamadığın veya fırsat bulamadığın yardımları, iyilikleri, güzellikleri yap. Çünkü gün Ramazandır ve sen oruçlusun. 

Aç Kur’ân’ı, okuyabildiğin kadar oku. Bilmiyorsan hemen öğrenmeye çalış. Ve oku, Çünkü, kabirde okuyamazsın. Sair vakitlerde seyrettiğin TV dizileri mi var? Bırak onları seyretmeyi bir ay ara ver. Çünkü, ay Ramazan ayı, Rahmet ayı, günahlardan bağışlanma ayı. 

Araba kullanıyorsun. Karşındaki, arkandaki veya yanındaki arabalar hata yaptı. Kızma, sinirlenme sabret. Çünkü, sen oruçlusun. 

Yolda yürüyor iftara yetişmeye çalışıyorsun. Başka biri de aynı şekilde yürüyor ve sana çarptı. Kızma, sabret. Çünkü, oruçlusun.

Bütün azaların da oruçludur inşallah.

Sokakları ile, insanları ile, trafiği ile bile bambaşkadır Ramazan günleri. Ramazan’ın başladığı anda sanki (sanki değil muhakkak) her yer Rahman’ın boyası ile boyanıyor adeta ve bunu oruçlu olan da olmayan da fark ediyor. İnsanlar durgunlaşıyor, sanki melekleşiyor bu günlerde. Çünkü, Ramazan günleri bunlar. 

İlk günleri rahmet, ortası mağfiret, son günleri de Cehennemden kurtuluşu müjdedir bu ayın. Çünkü, Ramazan ayıdır bu. Şeytanların bağlandığı, nefislerin uslandığı, meleklerin saf saf yeryüzüne indiği aydır Ramazan günleri. 

Gündüzleri orucu ile, geceleri iftarı, sahuru, teravihi ile her an Kur’ân tilâveti ile mübarek ve kutlu Ramazan günleri, oruç günleridir bunlar. Yediden yetmişe, çocuktan ihtiyara, hastadan sağlıklıya, kadından erkeğe, fakirden zengine, öğrencisinden öğretmenine, amirinden memuruna, askerinden siviline, başörtülüsünden başı açığa, hâsılı halkın bütün tabakalarında görülen değişikliklerin yaşandığı bu Ramazan günleri. 

Bu Ramazan günleri, orucu, iftarı, sahuru, teravihi, pidesi ile adeta bir İslâm memleketi olduğunu hatırlatır farkında olana da olmayana da. Ne mutlu bu günlerin kıymetini bilenlere. Duâlarınızın, duâlarımızın birbirimize olması umuduyla.

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