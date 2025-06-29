Okullar tatil oldu, ama geçenlerde, “İlkokullarda etik eğitimi dönemi mi başlıyor?” başlığı ile bir Basın Bültenine rastladım.

Açıklamada şöyle denilmiş: “Çocuklukta verilen eğitimin niteliği, toplumun bugününü ve yarınını şekillendirmesi açısından büyük öneme sahip. Kendini tanıyan, bilgiyi sorgulayan, sentezleyen, doğru kullanabilen bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için ise eğitimde felsefenin yeri oldukça önemli. 'Felsefî eğitim ve etik'in rolü ile ilgili olarak, Prof. Dr. Sevgi Şahintürk önemli bilgiler aktardı.”

Prof. Şahintürk, konuşmasının başında, felsefe eğitimi görmenin insanın temel haklarından olduğunu vurgulayarak şunları eklemiş: “Felsefî bir eğitim çocukların diğer derslerindeki başarılarına da önemli katkılar yapar. Onlara, doğru düşünme, bağlantılı düşünme ve işlenen konuları bütününde görme ve kavrama imkânını verir. Özellikle felsefeye yer açarak etik ve değerler bilgisini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim, hepimizce arzu edilen ve özlenen “iyi dünya”nın oluşumunun, en başta güven, sevgi ve insana, insan onuruna saygı olmak üzere etik değerlerin gerçekleşebildiği insan ilişkilerinin kurulmasının ve sürdürülmesinin yolunu açar.”

Din ve sosyal bilimler alanında bilgi üretmek, eğitim ve yayınlar yoluyla üretilen bilgiyi sahaya sunmak amacıyla 2003’te kurulan “Değerler Eğitimi Merkezi” vardır. Amacı; yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, özgüven vb insanlarımıza kazandırmaktır.

Yıllardır değerler eğitimi veriliyor, fakat toplumun durumu maalesef amaçlanandan çok farklı.

Ebru Adıgüzel Tunaboylu bu konuda, “Hepimiz insan gibi yaşamayı hak ediyoruz ve bu ancak kişi önce kendini tanıyıp çevresine saygıyla davranırsa gerçekleşebilir. Bu kapsamda (eğitimde) öz değerler, sosyal değerler, görgü kuralları ve sorumluluk projelerine önemli yer verilmekte; çünkü etik, 7’den 70’e her bireye lazım” demektedir.

Çocuğun kendini tanıması, sonrasında Yaratıcısını tanıması ve böylece dünyaya gelme amacının ve insanlık görevinin ne olduğunu ancak İslâm’ın öğrettiği kuralları ile öğrenebilir.

Etik dediğimiz “ahlak” 7’den 70’e her bireye gerekir. Bu da Kur'ân’ın emirlerine uygun, sünnet dairesinde yaşamakla olur.

