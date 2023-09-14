"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ali Şükrü ile Mustafa Kemal’in içki kavgası

M. Latif SALİHOĞLU
14 Eylül 2023, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ 14 Eylül 1920

Mondros Ateşkes Antlaşmasının geçici hükümleri gereği “Nihaî barışa kadar güvenliği sağlamak maksadı” ile İstanbul’a gelen İngiliz kuvvetleri, her bir bahane ile şehri işgal etmeye yöneldi. Bu işgal, sadece siyasî ve askerî yönden ibaret değil. Dinî, sosyal, kültürel, yayın ve haberleşme yönünden de İstanbul ve çevresini işgal etme politikalarını uyguladı.

Bir taraftan, Şeyhülislamın bile dahil olduğu İngiliz Muhibban Cemiyetini kurdururken, bir taraftan da, millî duyguları uyuşturmak için bedava içki dağıtımını yaptı. Avrupa’dan gemiler dolusu getirtilen alkollü içecekler, bilhassa balıkçı barınaklarında kalanlara ve sahile yakın yerde oturanlara kasalar halinde bedava verdiler. (Bazı barınaklarda, o dönemde başlayan alkol alışkanlığı, maalesef yer yer bugün de devam ediyor.)

İstanbul’da, Trakya ve Anadolu’nun bilhassa kıyı bölgelerinde günden güne yaygınlık kazanan alkol kullanma fâciası, hamiyet sahiplerini harekete geçirdi. Bu maksatla 5 Mart 1920’da İstanbul merkezli olarak Yeşilay Cemiyet kuruldu. Nitekim, Bediüzzaman Hazretleri de bu hayırlı hizmetin içinde yer almış oldu.

Bu hatırlatmalardan sonra, şimdi “günün tarihi”ne kısa bir atf-ı nazar edelim.

*

Adına “Men–i Müskirat Kànunu” denilen “Sarhoşluk veren içeceklerin yasaklanması”na dair kanun, 14 Eylül 1920 tarihinde Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kanun maddesinin görüşülmesi esnasında Meclis’te şiddetli münakaşalar oldu. “İçki serbest olsun” diyen grubun başkanı Mustafa Kemal ile “İçki bütün ülkede yasaklansın” diyen Ali Şükrü Bey karşı karşıya geldi. O tarihte, Meclis’teki çoğunluk Ali Şükrü Beyden yana tavır koydu.

*

Yeşilay’ın kurulduğu tarihte (5 Mart) henüz İstanbul’da bulunan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, bu hayırlı kuruluşa büyük destek verdi. 16 Mart’taki kanlı işgalin ardından, diğer mebuslar gibi o da Ankara’ya gitti ve burada yeni teşkil olunan Meclis’te Yeşilay’ın manasına olan bağlılığını aynen devam ettirdi.

Nitekim, Meclis’te görev alır almaz, içki ve işret gibi haramların ülke genelinde yasaklanması yönünde bir kànun teklifi hazırladı.

Söz konusu kànun, yapılan uzun görüşme ve tartışmalardan sonra, 14 Eylül’de kabul edildi. Bilâhare de, “22 no’lu kànun maddesi” olarak tatbik sahasına konuldu.

Bu meselede önemli bir nokta şudur: Padişahın ve Şeyhülislamın arkasında durduğu İstanbul hükümetinin zayıf kaldığı böylesine mühim bir konuda, Ankara’da henüz teşkil olunan Anadolu hükûmetinin (I. Meclis) müsbet tesiri pek güzel göründü. Bu da gösterdi ki, millî iradenin temsil yeri artık İstanbul değil, Ankara ve Anadolu’dur.

*

Aynı tarihlerde telif edilen Tulûât isimli eserinde, Üstad Bediüzzaman bu kànun çerçevesinde gelişen hadiselerden şöyle bahseder: “Câ–yı dikkattir ki: Merkez–i Hilâfet ulemâsı ve Dârül–Hikmeti ve Zabıta–i Ahlâkıye ile, fuhş, işret, kumar gibi kebâiri izâle değil, tevkif (dahi) edemediler. Anadolu Hükümetinin bir emri ile, bütün işret, kumar gibi kebâirler men’ edildi.” (Eski Saîd Dönemi Eserleri)

*

Dindar ve demokrat bir şahsiyet olan Ali Şükrü Bey, 1923 yılı başlarında, bir sûikast neticesi Çankaya muhafız komutanı Topal Osman’a öldürtüldü. Bir sene sonra da, yani 9 Nisan 1924 tarihinde içki yasağı yürürlükten kaldırıldı.

İçki tüketimi, o tarihten itibaren serbest bırakılmanın da ötesinde, içilmesi adeta teşvik edildi. O günden bugüne “Sarhoşluk veren maddelerin tüketimi” ile hâsıl olan maddî ve mânevî zararın hesabını yapmak, dolayısıyla bu vebâlin altından kalkmak pek mümkün görünmüyor.

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitime yatırımda son sıradayız

    180 bin kişi borç takibinde

    Adalet açığı varsa eğitim açığı da vardır

    'Enflasyon % 78’i görecek'

    Demokrasi için tek bir adım bile atılmadı

    Irak, provokatörün iadesini istedi

    Darbelerin panzehiri adalet ve hürriyet

    Hac için ön kayıtlar başladı

    Adıyaman hâlâ normale dönemedi

    Uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verildi mi?

    Karadeniz Ereğli'deki maden ocağında göçük oldu: 1 işçi vefat etti, 6 işçi yaralı kurtarıldı

    Biden hakkında soruşturma çağrısı

    Bugünleri de çok ararız

    Libya’da selden ölümler 5 bini geçti

    Buluşmaya zırhlı trenle gitti

    MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

    Motorin 40 lirayı geçti

    Yurt başvuru sonuçları açıklandı

    ABD'den Kuzey Kore ve Rusya'ya sert uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve fitneler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali Şükrü ile Mustafa Kemal’in içki kavgası
    Mikail YAPRAK

    Huzurda şeytan bile doğruyu söyler
    Genel

    Adalet açığı varsa eğitim açığı da vardır
    Ahmet BATTAL

    Mafya operasyonları ve hukuk devleti
    Faruk ÇAKIR

    Hepimiz tehlikedeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkit ayrı, mihenge vurmak ayrıdır
    Genel

    Demokrasi için tek bir adım bile atılmadı
    Risale-i Nur'dan

    Yeni nesille Kur’ân’ı ortadan kaldırma planı!
    Genel

    'Enflasyon % 78’i görecek'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.