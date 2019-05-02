Belirsizlik zarar veriyor

Belirsizlik, kararsızlık halinin hem doğrudan, hem de yan etkileri var. Devam etmesi halinde, her ikisi de zarar verir.

Bu zarar, küçük-büyük bütün daireler için geçerli: Ferdî hayattan toplum hayatına, aile dairesinden memleket dairesine kadar, menfi bir sûrette tesirini gösterir.

Belirsizlik uzadıkça, duyulan sıkıntının, stresin şiddetini arttırır. Uzayıp giden bir zincirin halkaları gibi, birinden diğerine sirayet eder. Bu sûretle, gerilim genele yayılmış olur.

Ülke ve millet olarak, ne yazık ki, böylesine gerilimli, sıkıntılı, stresli bir vetireden geçiyoruz. Zira, ciddî bazı belirsizlikler sebebiyle, kitleleri merak ve beklenti içinde bırakan durumlar var. Şimdi, bunlardan birkaç örnek verelim.

* * *

İstanbul seçimleriyle ilgili belirsizlik hali, bir aydan fazla sürdü. Daha ne kadar sürecek, o da belli değil. Bu ise, her kesimden insanımız hem geriyor, hem tedirgin ediyor.

Hatta öyle ki, bu meseledeki belirsizlik yer yer “Acaba demokrasiye kumpas mı kuruluyor?” endişesini dahi tetiklemiş durumda.

Her halükârda, söz konusu belirsizliğin en kısa zamanda giderilmesi ve duyulan endişlerin izâle edilmesi lâzım, hatta elzem olmuştur.

* * *

Seçimden sonra daha da oturacağı ve dengeli bir seyir takip edeceği söylenen döviz-finans sektörü, gıda fiyatları ve sair ekonomik durumlar, aksine daha da belirsiz bir mecrâya girdi. Dövizin ateşi bir türlü dinmiyor. Temel gıda maddelerindeki fiyat artışları devam ediyor. Yıllık faiz göstergesi ve enflasyon rakamlarına dair sinyaller, maaş artışlarını dağlayan “kızgın demir”den haber veriyor.

* * *

İnşaat sektörü, alenen krize girdi. Özel sektör bir yana, devlet veya belediye ihalesiyle yapılan işlerin dahi çoğu durdu. Stratejik olanları bile kaplumbağa hızı ile ilerliyor. Yakın çevremizde ve şehirler arası seyahatlerde bunları gözlerimizle görüyoruz. Tek tek saymaya hiç gerek yok.

* * *

Dış politikadaki belirsizliği şimdilik es geçiyoruz. Söz konusu belirsizlik hali, iç poliikanın genelini sarıp sarmalamış durumda. Parti liderlerinin cenaze merasimlerine rahatça ve huzur içinde katılıp katılamayacağına dair bir güvence görünmüyor. Hiç olmazsa bu konuda bir yumuşama beklerken, “Kızılcahamam Kampı”nda kızgın demirin maalesef daha ısıtılmaya çalışıldığı görüldü.

* * *

Seçimden hemen sonra dillendirilen “Türkiye ittifakı” sözü ile ne demek istenildiği, bu çıkışla neyin kast edildiği tam olarak bilinemedi, anlaşılamadı gitti. Devlet Bahçeli’nin buna reaksiyon göstermesi, siyasî belirsizliği daha bir koyulaştırma yaradı, o kadar.

* * *

Bunlara benzer daha başka belirsizlik halleri de var. Topladığınızda büyük bir yekûn tutar. Yekûn tutan belirsizlikler, fert ve aileleri tedirgin ettiği gibi, yatırım yapacak yerli-yabancı çevrelerin de şevkini kırıyor, takatini kesiyor.

Bütün bunlar, haliyle yerli üretimi zaafa uğratıyor. Bu da, genel ekonomik gidişatı yavaşlatıyor, dinamik hale gelmesine engel teşkil ediyor.

Tekraren ifade edelim ki, en başka iktidar cenahının harekete geçip hâsıl olan belirsizlikleri tek tek sona erdirmesi lâzım ve hatta elzem hale gelmiştir.



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GÜNÜN TARİHİ: 02 Mayıs 1430

Bursa’da bir veli Seyyid

Büyük evliyâdan Emir Sultan Hazretleri, 2 Mayıs 1430'da Bursa'da vefat etti.

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in da damadı olan bu mübarek zâtın türbesi ve onun adına yapılan külliye, asırlardır ziyaret edilen bir ulvî dergâh hüviyetini taşıyor.

1368 senesinde Buhara'da dünyaya gözlerini açan Emir Sultan'ın asıl ismi "Muhammed bin Ali" olup, lâkabı Şemsüddîn'dir. Bursa'ya 1391'de hicret etmiş ve rüyâsında Hz. Muhammed'i (asm) gören Sultan Bayezid'in kızı Hundî Hatunla evlenmiştir. Neseben Seyyiddir. Soyu Hz. Hüseyin'e dayanmaktadır.

Bu mübarek insan Buhara'da doğduğu için, ona "Muhammed Buhârî", Seyyid olduğu için "Emîr Buhârî" ve Yıldırım Bayezid'in damadı olduğu için de ona "Emîr Sultan" denilmiş.