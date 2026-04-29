"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Şûrâ: Saadetin anahtarı

M. Latif SALİHOĞLU
29 Nisan 2026, Çarşamba
Öncelikle, meşveret ve şûrânın mana ve ehemmiyetine dair mukadder bir-iki suale cevap teşkil edecek birkaç ifadeyi takdim ederek başlayalım.

Birinci suâl: Şûrâ nedir, tarifi nasıldır?

Cevap: Ehil ve liyâkatli kimselerin, bir veya birden çok meselenin etraflıca konuşulması, farklı açılardan müzakere edilmesi maksadıyla toplanmalarına “şûrâ” denir.

İkinci suâl: Şûrâ neyi gerektiriyor?

Şûrâ gerçeği, hürriyet hakikatini, meşrutî işleyişi ve içtimaî meselelerin bir “meclis-i âliye” marifetiyle görüşülüp konuşulduktan sonra alınan kararların lâyıkı veçhile tatbik sahasına konulması sistemini, iradesini, yahut mekanizmasını gerektiriyor.

«

Hutbe–i Şâmiye isimli eserin "Altıncı Kelime" faslında, şuranın ehemmiyeti hakkında şu veciz ifadeyi görüyoruz: "Müslümanların hayat–ı içtimaiye–i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret–i şer’iyedir."

Hemen ardından, Şûrâ Suresi 38. ayeti zikredilerek bu ayet–i kerîmenin şûrâyı esas olarak emrettiği beyan ediliyor.

(Kısa meali: Onların aralarındaki işleri istişare iledir.)

«

Kur’ân’da emredilen bir şûrânın kararları, netice itibariyle o şûrâya iştirak eden muhalif–muvafık görüşteki herkesin ortak kararı halini alır. Müzakere esnasında, aleyhte fikir beyan edenler dahi, ekseriyetin reyleriyle alınan kararlara saygı duymalı ve herkes bizzat kendi görüşüymüş gibi o kararlara sahip çıkmalı. 

Meşveret ve şûrâya istinat eden bir cemaate mensup olmanın, metin bir şahs–ı manevîye kemâl-i aidiyetle bağlanmanın lâzımı-gereği budur.

Aksi halde, bir mutabakat sağlamak, müşterek bir ruh ve şuur içinde hareket etmek mümkün olmaz.

«

Şûrâdan çıkan bir kararın hatalı olduğu düşünülüyorsa şayet, konu başka yere değil, yine şûrâ zeminine getirilir. Gerekli görüldüğü takdirde, orada konu tekrar müzakereye açılır ve yine şûrâ kararıyla neticeye bağlanır. 

Bunun dışındaki bir hareket, hele hele meşveret ve şurâyı itibardan düşürmeye çalışmak, yahut şüphe-şaibeye sebebiyet verecek söz ve davranışlarda bulunmak, hiçbir surette kabul edilemez.

Bu sebeple, “meşveret ve şûrâ sistemi”ni oturtmak ve bu güvenli mekanizmayı çalıştırmak adına, fevkalâde hassas, dikkatli, itidalli ve müteyakkız davranmak icap ediyor.

«

Son olarak, yine aynı hakikate parmak basan Âl-i İmran Suresi 159. ayetinin mealini hatırlatarak bitirelim. 

Bu ayetteki İlâhî emir, aynen “Ve şâvirhum fil emr” şeklindedir.

İşte, bu İlâhî emirlere her mü’min, her müslim riayet etmekle mükelleftir. Tâ ki, manevî mesuliyetten kurtulabilsin. Öyle ki, meşveret usûlüne uygun bir şekilde alınan karar isabetsiz dahi olsa, kişi yine de manevî mesuliyetten kurtulduğu gibi, ayrıca bir hisse sevap kazanmış olur. Karar isabetli ise, sevap iki misline çıkar. Çünkü, emredilmiş olan meşveret ve şûrâya hem iştirak, hem riayet etmiş olunuyor ki, saadetin anahtarı oradadır.

Ne mutlu, Kur’ân’da bize emredilen “meşveret ve şurâ” hakikatine bütün benliğiyle bağlı olanlara.

Okunma Sayısı: 967
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İbrahim FİŞEK

    29.04.2026 12:38:18

    Günümüzde ülkemiz yönetiminin de ihtiyacı olan yönetim metodu ile ilgili bu yazı için teşekkürler ediyorum...

  • Abdullah

    29.04.2026 09:06:11

    Ehil ve liyakatlı kimselerin şurada yer almak ası fevkelâde mühimdir. Şuranın, tabii seyri içinde ehillerden teşekkül etmelidir. Daha evvel, gizli toplantı ve talimatlarla teşekkül etmemelidir. Şuralara,istişarelere hisler,tarafgirlikler kesinlikle karışmamalıdır.Risale-i Nur şaşmaz ve şaşırtmaz prensip,usul ve kaideleriyle yapılmalıdır.İman hakikatların nuru ve gözüyle bakılmalı ve ona göre değerlendirmeler yapılmalıdır.Yani bana,sana göre değil,Nurun hakikatlarına göre hüküm verilmelidir.Mesele müzakere edilirken,bu meseleğe tahalluk eden o hakikatı bulup öne göre karar verilmelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Diploma artık işsizlikten korumuyor

Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

Gıda enflasyonu tam gaz devam

Emniyet’e yeni müdür

"İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

Gençler ne işte, ne okulda

Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
Genel

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
Genel

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.