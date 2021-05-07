"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Lider sultası mı, prensipler demokrasisi mi?

M. Latif SALİHOĞLU
07 Mayıs 2021, Cuma
Bu haftaki yazı serisini, aynı konuya dair bu yazı ile tamamlamış olalım.

Kimine göre, siyasette önemli olan şahıs faktörüdür. Böyleleri, temayül ve tercihini vitrinde görünen üst düzey kadrosuna ve bilhassa lider konumundaki kişiye göre belirler. “Ben şu-bu partili değilim arkadaş; ben falan lideri tutuyorum” diyenlerin sayısı hiç de az değil.

Kimine göre ise, şahsın pek önemi yok. Şahıslardan herhangi biri başa getirilir. Denersin, o olmazsa diğeri gelir. Bakarsın olmadı, bu kez işi eş başkanlarla yürütmeye çalışırsın... 

Böylelerinin nazarında belirleyici olan temel faktör fikirdir, dâvâdır, misyondur, ideolojidir...  Bu görüşlerden biri ifrata, diğeri tefrite götürebilir. Zira, iktidara gelebilmek için bu iki faktöre de ihtiyaç var.

Öncelik, elbette ki dâvâda, misyonda olmalı. Ancak, misyon sahibi olmak, iktidar olmaya kâfi gelmiyor. Bir partide o misyona uygun lider ve kadro da bulunması lâzımdır ki, başa güreşerek alternatif olma şansına sahip olabilsin.

*

Evet, siyasî partilerin asıl maksadı, iktidara oynamaktır. İktidara gelme şansına, iktidarı belirleme veya alternatif olma potansiyeline sahip olmayan partilerin, fikir kulûbünden, etnik yahut ideolojik grup kimliğinden öteye gitme şansları yoktur.

Zaman zaman kırktan fazla partinin seçimlere iştirak ettiği Türkiye'de, iktidar şansı olan partilerle ideolojik partileri birbirinden tefrik etmek hayli zorlaşıyor.

Yatay oy geçişleri

Demokratlar, geçmişte yaşanan bütün olumsuz gelişmelere rağmen, yine de misyon siyasetinden yüz çevirmemeli. 

Çünkü, onlar şahıstan ziyade "misyona öncelik" veren bir geleneğin sahibi ve takipçisidirler.

Şayet, şahısların kusur ve hatalarından dolayı bu siyasî yapıdan yüz çevirmeler olsaydı, meselâ Demokrat Parti’nin 1950'de güçlenmesi ve tek başına iktidara gelme şansı çok zayıf olurdu.

Zira, DP'nin başında tâ 20 Mayıs 1950'ye kadar da Celal Bayar vardı. Bayar, gerek komitacılıkta, gerek İttihatçılıkta ve gerekse Atatürkçülükte, zirvelerde oynayan bir siyasî aktör idi.

Ancak, buna rağmen, Nur Talebeleri, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Partiyi desteklediler. Dahası, Üstad Bediüzzaman, DP'lilerin teklif ve oylarıyla 20 Mayıs günü Cumhurbaşkanı seçilen Bayar'a "Umum Nur Talebeleri adına" Emirdağ'dan bir tebrik telgrafı gönderdi. (Bkz: Emirdağ Lâhikası, s. 264)

Demek ki, şahıs "mükemmel reis" olmasa ve hatta kusurlu olsa bile, yine de misyonu şahıslara fedâ etmemeli, misyondan sapma eğilimi içine girmemeli.

Oysa, o tarihte Halkçıların karşısında Demok- ratlardan çok daha dindar görünümlü kadroya sahip bir Millet Partisi vardı. Tıpkı, bugünkü DP'den daha dindar görünümlü Milletçiler (Millî Görüş) kökenli kadrolar gibi. 

Ancak, onlara o tarihte yine de yüz verilmedi ve itibar gösterilmedi. Sadece, şu sakıncalı muhtemel gelişmeye dikkat çekildi: "Eğer Demokratlar düşerse, tek başına iktidara Millet Partisi (1950'de oyları yüzde 3'tür) gelir. (Age, s. 387, 422)

Buradan anlıyoruz ki, dindar ve muhafazakâr kitlelerin oyları Halk Partisi’ne gitmiyor; belki, Demokratlar ile Milletçiler arasında "yatay geçişler" yaparak, blok halinde yer değiştiriyor.

*

İdeal manada siyasete bakıldığında, şahıstan ziyade ölçü, prensip, düstûrlarla kàim olan misyon çizgisi ön plânda gelir ve gelmeli.

Ancak, şahıs ve lider de, bilhassa kitlelerin nazarında fevkalâde bir öneme sahiptir. Meselâ, Menderes'in zamanla ön plana çıkması ve parti lideri olması sayesinde, DP daha çok güçlendi ve ülkenin her tarafına kök salarak gelişti.

Şahısların değişmesi, “Demokrat Nur Talebeleri”nin tercih ve temayülünü değiştirmez ve değiştirmemeli.. Çünkü, onlar ta başından beri misyon çizgisine bakarak tercihlerini belirledirler. Yani, vitrine girip çıkan şahıslardan ziyade, prensip olarak o misyona bağlı kaldılar. Bu bağlılık da, Üstad Bediüzzaman tarafından onlara tevdi edilen "nokta-i istinad" olma vazifesine taalluk ediyor.

Okunma Sayısı: 407
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukla inatlaşılmaz

    Depremzedeleri unuttular

    Bir defalığına 1100 değil, her ay 2000 TL verilsin

    Tonlarca ürün çöpe gidiyor

    155 milyon insan gıda güvensizliği yaşıyor

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Güzel haberler

    'Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz'

    100 bin ton patates çürüdü

    Türkiye'nin son 24 saati

    Hindistan'da uzmanlardan 3'üncü dalga uyarısı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Millet İttifakı 128 milyar doların peşini bırakmıyor

    Küresel gıda fiyatları 11 aydır yükseliyor

    Yüzde 53: Demokratik bir ülke değiliz

    Vak’a sayısında tablo skandalı

    AYM’den ‘kamera kayıt’lı hak ihlali kararı

    ABD'den Rusya'ya 'tehlikeli eylemlerini durdur' uyarısı

    Fuat Oktay'dan 'tam kapanma' açıklaması

    1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ile uğraşanlar hukukla inatlaşıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Dakikası milyon değen gece: Kadir Gecesi
    Genel

    Hukukla inatlaşılmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Milleti bezdiren tavır
    Cevher İLHAN

    Asıl garabet
    Osman ZENGİN

    Mezar başında klârnet çalınır mı?
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçinin temel gıdası
    Şükrü BULUT

    Hürriyet ile ekmek makasındaki korona

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.