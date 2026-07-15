Ağrı kesiciler böbreği vurdu

Hemen en başta uyarıyı yapmış olalım: Çok mecbur kalmadıkça, zaruret derecesine çıkmadıkça ağrı kesicileri kullanmayın: İster sıvı, ister tablet, ister kapsül tarzında olsun, mümkünse hiç birini kullanmamalı.

İnsan bazen gaflete düşer, yahut basireti bağlanır da bunları kullandığı zaman, maalesef aldığı doz miktarınca bunun acı bedellerini ödemeye mecbur kalıyor.

İşte biz de öyle bir hataya düştük ve alabildiğine ağır-acı bedelini ödemeye âdeta mahkûm bir duruma düştük.

*

Bir önceki yazımızda da değindiğimiz gibi, bundan iki ay kadar önce şiddetli kas ağrıları çekmeye başladık. Geceleri dahi uyutmayacak kadar şiddetli. Bir türlü geçmeyince âcile gittik, bir ağrı kesici iğne yapıp gönderdiler.

İğnenin etkisi geçince, ağrılar şiddetlenerek devam etti. Bu arada, kas gevşetici ve ağrı kesici için iki-üç çeşit hap+kapsül kullanmamı tavsiye edenler olduğu. Kullanmaya başladım, ama âh kullanmaz olaydım. Bir hafta kadar sonra böbreklerimin fenâ halde sancılanmaya başladığını hissettim. O ilâçları yarıda kestim; lâkin, ne yazık ki geç kalmışım.

*

Genel durum daha da ciddiyet kazanınca, en yakın devlet hastanesine gittim. Bir dizi tetkikler-tahliller yapıldı. Bir kısmı halen devam ediyor.

Neyse, ilk tahlil sonucuna göre doktorun söylediği şu oldu: “Böbreklerin ciddi şekilde hasar görmüş… Tansiyonun normal seviyede. Diyabet yok. Kan şekerin ideal seviyede. Kanda iltihap falan da yok. Fakat, böbreklerde ciddi sıkıntı görünüyor.”

Tetkik-tahliler bittikten sonra, tedâvi sürecine geçilecek.

*

Evet kıymetli dostlar ve aziz okuyucular.

Fark etmiş olduğunuz gibi, kırk seneye yakın ara vermediğimiz yazı çalışmalarına, işte bu sebeple ara vermek durumunda kaldık. Bu da faturanın hizmet ciheti ve manevî yönü.

Dua edin, aralıklı şekilde de olsa bu hizmetimizi devam ettirmeye çalışalım. Şimdilik eski performans yok; ama, “Bir şey bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün terk edilmez” kaidesince, çok arzu ettiğimiz yazı çalışmalarını (bilhassa “günün tarihi”ne dair mühim konuları) mütevazı şekilde de olsa devam ettirmeye çalışalım inşallah.