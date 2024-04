Nesli tükenen nursuzlar

Nur’dan ve Nursî’den rahatsız olan nursuzlar var. Her fırsatta kinlerini kusuyorlar.

Eskiye nazaran, bunların sayılarında bir hayli azalma var. Mevcutları, dünyada nesli tükenmek üzere olan Birecik’teki Kelaynaklar kolonisi kadar ya var, ya yok.

Toplumda fikirlerinin karşılık bulduğu söylenemez. Orda da bir azalma söz konusu. Onları dinleyenlere, hak verenlere de pek rastlayamazsınız. Seslerini sadece medyatik mecrâlarda duyurabiliyorlar. Yine de, onlara ve efkâr-ı amme nazarında meydanın boş olmadığını göstermek icap ediyor.

*

Süleyman Demirel hayatta olsaydı, Muharrem İnce gibilere şu mukabelede bulunurdu: Said Nursî büyük İslâm âlimidir. Hain değildir. Ona hain diyenin alnını karışlarım.

Benzer mahiyetteki bir cevabı, Nur Talebelerine dost görünen siyasîlerden bekledik. Her nedense, kimseden ses-sadâ çıkmadı.

Oysa, bir muarız siyasetçinin bu türden yanlışlarına, öncelikle dost konumundaki bir başka siyasetçinin cevap vermesi gayet münasip düşerdi.

*

Said Nursî hayatta iken, onu bir türlü anlamayan, yahut anlamak istemeyen maneviyat yoksunu kesimler ve kimseler vardı. Vefatının üzerinden altmış küsûr sene geçtiği halde, o mübarek zatı ve eserlerinin mahiyetini hala anlamayan, yahut anlamak istemeyen sığ fikirli kimselere rastlıyoruz.

Öyle ki, Said Nursî'nin "Kürt Teâli Cemiyeti" kurucusu olduğunu, aynı şekilde "Şeyh Said İsyanı"na destek verdiğini hiç utanıp sıkılmadan, hiç yüzü kızarmadan söyleyip duranlar var hâlâ.

Oysa, bu tür iddialar külliyen yalan, iftira, düzmeceden ibaret.

Nerede yazıyor o iddialar? Hainlik, yahut irticaî dâvâların görüşüldüğü ve neticede idam kararlarının çıktığı İstiklâl Mahkemelerinin hangisinde Said Nursî'nin ismi geçiyor? Bu hadiselerle bağlantılı olarak hiç mahkemeye dahi çağrılmış mıdır?

Bilmiyorlar. Konu cahilidirler. Bir de tutturmuş Atatürkçü-Kemalist diye geçiniyorlar.

Sizin ağababalarınız olan o zamanın Kemalistleri, acaba Said Nursî'nin siyasî veya kanlı herhangi bir hadise ile, yahut bir teşkilat ile bağlantısını bulabildi mi? Bir tek delil bulunabilseydi şayet, o zâtı gözünü kırpmadan idam ettirmezler miydi?

Yoksa idam etmeye güçleri mi yoktu? Aciz miydiler? Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, ikisinden biri: Ya güçleri yoktu, ya da onu idam ettirecek bir delil bulamadılar. Başka ihtimal var mı?

Hoş, sudan bahanelerle de pek çok mazlûmu asmadılar değil. Ne var ki, Said Nursî hakkında İstiklâl Mahkemelerine intikal eden dâvâlarla ilgili en ufak, en basit bir bahane dahi bulamadılar.

*

Said Nursî'ye çamur atmaktan menhus bir lezzet, o zata kara çalmaktan sadistçe bir zevkler alanlara şunları da sormak lazım: Hemen her fırsatta Said Nursî'nin cahil olduğunu vatana-millete zarar verdiğini, yahut ihanet ettiğini söyleyip durursunuz ya. Peki, bu ithamlara karaşı deliliniz ne? İspatınız nerede? Hangi kitapta geçiyor? Kaynak belirtmeden bu tür iddialarda bulunmak mertliğe sığar mı?

Yâ hû, bir yumurta sepetinden başka dünyalığı olmayan, dünyada saltanat sürmeyen, dünya zevki namına birşey bilmeyen, makam–mevki peşinde koşmayan, etrafında kalabalık dahi istemeyen, mümkün olduğunca münzevi yaşayan, en zengin gibi hayat sürmek mümkün iken en fakir gibi yaşayan, buna rağmen bir tek sabıkası bile olmayıp girdiği bütün mahkemelerden aklanarak çıktığı halde, yine de sürgünden sürgüne, mahkemeden mahkemeye, zindandan zindana gönderilen bu müstesna zâta kara çalmaktan, onun hakkında iftiralar uydurmaktan hiç utanmıyor musunuz?

Dünyada maddî bir servet bırakmadan ebediyete intikal eden, üstelik can düşmanlarına dahi hakkını helâl eden ve onlardan intikamının alınması istemeyen bu şefkat sahibi büyük İslâm âliminden sahi siz ne istiyorsunuz? Nedir asıl derdiniz? Nedir alıp veremediğiniz? Bunları merdane bir şekilde çıkıp söyleyin, biz de sizinle ona göre konuşalım. Olmaz mı?

…………………..

TEBRİK: Okuyucularımızın, milletimizin ve bütün İslâm âleminin Ramazan Bayramını tebrik eder, bu bayramın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, dünyanın her tarafındaki mazlumlar için huzur ve barışa vesile olmasını Allah’tan niyaz ederiz. MLS