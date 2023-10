Profesyonel dolandırıcılar

Dolandırıcıların hedefine girdikten sonra onlardan ucuz, yahu zararsız şekilde kurtulmak da bir şans haline geldi.

Zira, piyasada öyle dolandırıcılar türedi ki, onların elinden hasarsız bir şekilde kurtulmak neredeyse imkânsız bir vaziyet aldı. Taklitleri, taktikleri, uydurmasyon yöntemleri o derece profesyoneldir ki, sahtesini gerçeğinden ayırd etmek herkesin harcı değil.

Öyle ki, profesörleri, valileri, kaymakamları, komutanları, emniyet amirlerini, belediye başkanlarını, milletvekillerini, hatta bakanları dahi kolaylıkla taklit edebiliyorlar. O taklit yeteneğiyle, yardım toplama, para aktarma, internet bankacılığı hesabını ele geçirme gibi faaliyetler, onlar için adeta çocuk oyuncağına döndü.

Hele ki, internet üzerinden yapılan dolandırma işi öyle bir yaygın hale geldi ki, ilgili birimlerin onları takip etme veya engelleme, yahut zamanında müdahale edip önlerini kesme imkânı ne yazık ki zayıf ve yetersiz kalıyor. Onlarda bu zaafiyetten istifade ile dolandırma işine hız vererek günden güne daha da azgınlaşıyorlar.

Bu durum karşısında nihayet derece dikkatli ve ihtiyatlı davranmak lazım. Aksi halde, onların tuzağına düşmek işten bile değil.

*

Evet, ortalık maalesef ki tecrübeli hırsız ile profesyonel dolandırıcı kaynıyor Hem, dolandırma vak’aları o derece çoğalmaya başladı ki, bu vakalar adeta sıradanlaştı ve kanıksanır bir hale geldi. Öyle ki, artık onlarla uğraşan polise bile gına geldi. O sebeple, yapılan şikâyetler bile fazla dikkate almıyor. Mağdur kimseler, gidip yakındıkları karakoldaki kimi polislerden şu tarz nasihatlerle yetinmek durumunda, yahut zorunda kalıyor: “Bunlar adî vak’alardır. Pek ilgilenmiyoruz. Üzerine gittiğimizde de, kesin ve önleyici bir sonuç alamıyoruz. İş uzayıp gidiyor. İyisi mi, kendiniz tedbirli olun, dolandırıcıların tuzağına düşmemeye dikkat edin...”

Dolandırılanların ekseriyetini ev hanımları teşkil ediyor. Ya telefonla arayan kişinin lâf cambazlığına kanıyor, ya da kapıya gelen öğrenci veya satış–pazarlamacı kılıklı kişinin sahici rolüne aldanıyor. Bazı dolandırıcılar da, tanınmış itibarlı şirketlerin ismini kullanarak maksadına ulaşmaya çalışıyor.

Ne yazık ki, önce ahlâkî zâfiyet, sonra da işsizliğin artması sebebiyle, hırsız, soyguncu, dolandırıcı takımı ortalıkta adeta cirit atıyor.

Dolayısıyla, bunlara karşı son derece tedbirli, dikkatli davranmak gerekiyor.

İşin emniyet ve adâlet safhalarından da maalesef umulan netice alınamıyor. Hatta, daha çok zarara uğrama, sıkıntıya girme ihtimali bile var. Başına gelen talihsiz vakalardan bizi haberdar eden bazı vatandaşlar, ilgili mercilere şikâyetini bildirdiğine de, bildireceğine de pişman olduğunu belirtiyor.

*

Emniyet mensuplarının ekseriyetini tenzih ederiz. Ancak, her meslekte olduğu gibi, o “güvenlik” mesleğini de lekedâr edecek davranışlarda bulunanlar var. Mağdur vatandaş, bu gibi şahıslarla muhatap olmakla ikinci bir mağduriyeti yaşayabiliyor. İşte, bütün bu gibi hususları hesaba katarak, bir kat daha dikkatli olmakta fayda var.

Nihayet derecede dikkat edilmediği takdirde, işinizin düştüğü her yerde, başvurmanın gereken hemen her mercide, karşınıza çıkacak bir dolandırıcıya aldanmanız mümkün. Zira, bilhassa internette hemen her mercii taklit edebiliyorlar. Arama motorlarına, üstelik çakma firma reklâmlarını dahi verebiliyorlar. “Şu kadar para yatırın, sizin falan işinizi hemen halledelim” diyerek, vatandaşları hiç çaktırmadan aldatabiliyorlar. Emlak sektörünün bilhassa kiralık daire meselesinde, arazi satışlarında, seyahat-tatil organizsayonlarında, vize-pasaport işlemlerinde, malzeme satışlarında, velhasıl hemen her sektörde taklitler yaparak para trafiğini kara deliklere, yahut kör kuyulara doğru yönlendirebiliyorlar. Ve, ne yazık ki, giden parayı kurtarmak çoğu zaman imkânsız hale geliyor. Veya, giden paradan çok masraf yapman lâzım ki, netice alabilesin.

İşte, böylesine bir dolandırıcılık türbülansına düşmemek için, bilhassa para, banka hesabı-şifresi, emlâk ve tapu işlerinde çok daha dikkatli davranmak mecburiyeti var. Zira, yeterince dikkatli davranılmamasından dolayı, mağdur olan, perişan edilerek hayatı karartılan çok sayıda insan var. Allah kimseyi bilhassa şu profesyonel dolandırıcıların tuzağına düşürmesin.