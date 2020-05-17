Ramazan’a hürmet

Bir yakınımız sürekli içer. Ama Ramazan ayı gelince ona saygı duyar. Ramazan boyunca temiz dolaşırdı. Ta ki Ramazan Bayramı gecesine kadar, bayram gecesi aynen kaldığı yerden devam ederdi. Bir kaç sene önce bir Ramazan’da tamamen içkiyi bıraktı, duydum ki namaza da başlamış.

Düşündüm, bu adam nasıl oldu da, öyle bir noktadan buralara geldi ve böyle bir şerefe nail oldu. Her bayram ziyaretinde “İnşallah Allah seni bu illetten kurtarır.” derdik. Hiç itiraz etmez boynunu büker “İnşallah” derdi.

İmam-ı Rabbani (ra) “Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur.” diyor. Demek bu ayda bir sır var. Bu aya hürmet edenleri Allah mükâfatlandırıyor.

Sonra kendimi düşündüm, acaba Ramazan ayına hürmeten normal zamanlarda bende bulunan kötü hasletlerden hangisini terk ediyorum diye içimden geçirdim. Ancak terk ettiğim bir kötü haslet bulamadım.

Sonra düşündüm içki müptelâsı birinin Ramazan ayı hürmetine bir ay ondan uzak durması nasıl bir fedakârlık, ben de onun kadar fedakâr olabilir miyim? Çok zor olduğunu fark ettim. Sonra kendi kendime “Bir şey tamamen elde edilemediği zaman tamamen de terk edilmez. O halde her Ramazan küçük de olsa bir kötü hasletimden vazgeçsem, belki bu sayede bütün sene de o kötü hasletten korunurum. Böylece ömrüm ne kadar kaldıysa kalan zamanımda her Ramazanda bir adım daha ileri giderim.” dedim.

Günahları terk etmek vacip olduğundan, takvanın esası olduğu düşünülürse takvasını arttırmak isteyen bu yöntemi kullanabilir.

Allah sizi ve bizi bütün kötü hasletlerden kurtarsın. Peygamber Efendimizin (asm) ahlâkıyla ahlâklandırsın. Âmin.