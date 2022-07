Aile ve bayram eğlencesi

Bayram aileden başlar.

Aile toplumun temelidir. Toplum dahi bir büyük ailedir. Aile de huzur olursa, toplum da huzur iklimini yaşar. Aile kurumunun sağlıklı işlemesi için ilahî prensipler yol göstericidir. Bayram yaparken hatırlanması dileğiyle bu prensiplerin bazılarını derleyip toparladık.

“HUZURA ERESİNİZ DİYE...”

“Kendilerinde sükûnet bulup, huzura eresiniz diye, kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi, aşk ve merhamet lütfetmesi de, O’nun varlığının, kudretinin ve yeniden diriltmesinin delillerindendir.

Bunlarda tefekkür - düşünme melekesine sahip, faydalı sonuçlar elde edebilen toplumlar için, Allah’ın kudretini, kurduğu düzeni gösteren deliller, birçok dinî ve sosyal konunun çözümüne işaretler vardır.” (Rum Suresi- 21)

Bayramlarda, aile büyüklerini ziyaret etmek, en azından telefonla arayıp hal hatır sormak akrabalık görevlerinden olduğu gibi bayramın adabındandır.

MEŞRU EĞLENCELER

Bayram günleri sevinç günleri olduğu için, bu sevincin açıkça gösterilmesine vesile olacak meşru oyun ve eğlencelere de müsaade edilmiştir.

Hazret-i Âişe (r.a.) şöyle anlatır: "Bir grup Habeşli, bir bayram günü mızrak ve kalkanlarıyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardı. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam beni çağırdı. Başımı onun omuzuna dayadım. Bu vaziyette onların harp oyununa bakmaya başladık. Ta onlara bakmaktan ilk vaz geçen ben oluncaya kadar." (Müslim, Salatü’l-İdeyn, 20)

Ebû Hüreyre anlatıyor: Resulullah Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.”(et-Tergîb ve't-Terhîb Trc. 2:332.)

Hz. Peygamber, "Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir" buyurmuştur. (Ebu Davud, Savm:50)

GAFLETE DÖNÜŞMESİN

Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek kadar taşkınlığa varmaması lazımdır. Eğlence meşru dairede olmalı ve günah unsurlarını taşımamalıdır. Üstadımız ikaz ediyor:

"Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah'ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat (büyük teşvikler) vardır.

Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin.

Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır." (Lem'alar, 230)

“SİZİN EN HAYIRLINIZ...”

Şimdi en hayırlı aile reisi olan Resululah'ın (ASM ) şu tavsiyeleri doğrultusunda aile hayatımızı; yeniden gözden geçirip nurlu ve huzurlu bir yol haritası çizelim.

“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (Tirmizî, Menâkıb, 63)

“Dikkat edin! Sizin, hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.

Sizin hanımlarınız üzerindeki hakkınız, namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir.

Dikkat edin! Hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakkı ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır.” (Tirmizî, Radâ’,11)

“ÇOCUKLARINIZIN ARASINDA ADALETLİ OLUN!”

“Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma; işte bu imtihan için kefaret olur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 4)

“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45)

“Hiçbir baba, evlâdına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, Birr ve sıla, 33)

“Allah’tan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun!” (Müslim, Hibe, 13)

“Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırırsın, ister yakalarsın.” (Tirmizî, Birr ve sıla, 3)

“Sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın! Kim babasından yüz çevirirse bu davranış nankörlüktür.” (Buhârî, Ferâiz, 29)

“KİM ANNEYİ YAVRUSUNDAN AYIRIRSA...”

“Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe karşılık veren değil, akrabası kendisiyle ilişkiyi kestiğinde bile ona iyilik yapandır.” (Buhârî, Edeb, 15)

“Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.” (Müslim, Radâ’, 61)

“Kişinin harcadığı en hayırlı para, ailesi için harcadığı, Allah yolunda cihad için harcadığı ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır.” (Müslim, Zekât, 38)

“Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir.” (Tirmizî, Diyât, 21)

“Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır.” (Tirmizî, Büyû’, 52)

“Yavrum! Ailenin yanına girdiğin zaman selâm ver. Bu, sana ve ev halkına bereket olur.” (Tirmizî, İsti’zân, 10)

“ALLAH’IM! AYIPLARIMIZI GİZLE”

Allah Resûlü (s.a.v.) akşam ve sabah şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim. Allah’ım! Senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Ayıbımı gizle.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101)

Namazlarının sonunda ise şöyle dua ederdi. “Allah’ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana ihlâsla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!” (Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

Allah'ım bizde Efendimizin istediklerini istiyor, istemediklerinden sana sığınıyoruz. O'nun hürmetine bizim dualarımızı da kabul eyle ve bizi şefaâtine nail eyle.

Bu bayramı hakiki bayramlarımıza mukaddime ve vesile kıl. Amin !