Cehalet ve ümitsizliğe asla teslim olmayacağız

İlim, irfan, edep bir yanda; cehalet, kabalık, küstahlık bir yanda.

Hak, adalet, hürriyet bir yanda; zulüm, vahşet, hoyratlık bir yanda.

Fen, sanat, teknoloji ve refah bir yanda; ilkellik, fakirlik, sömürü ve istibdat bir yanda...

‘Dünya bir sahne!’

Herkes rolünü oynuyor, hükmünü icra ediyor.

İyi ile kötünün, ilim ile cehaletin, adalet ile istibdadın mücadelesi; dün olduğu gibi, bu günde sahnede devam ediyor.

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Peygamber varisleri bu günde iman ve Kur’ân hakikatlerini öğrenmeye, yaşamaya ve yaymaya devam ediyorlar. “İtikadım ve yakînimdir ki: Hak neşvünema bulacaktır -eğer çendan toprakta gizlense... Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır -eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar...” (Muhakemat, s. 7)

Diğer yandan “Yeryüzünde riya, inkâr, hıyanet / Altın devrini yaşıyor… / Diller, sayfalar, satırlar (Ebu Leheb öldü) diyorlar: / Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed; / Ebu Cehil, kıt’alar dolaşıyor!”

Cehaletin mutluluk olduğu bir yerde bilge olmak ahmaklıktır. Herkes cahildir. Ancak cahil oldukları konular farklıdır.

“De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır.” (Zümer, 39/9).

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İlk emri ‘OKU’ olan bir Kitab’a rağmen ‘enformatik cehalet’.. Faydasız bilgi.. Haber bülteniyle yatıp, ajanslarla kalkanlar.. Gereksiz bilginin bu kadar önemli olduğu başka hiçbir çağ olmamıştı.

‘Karıncayı bile incitme, hukukunu koru’ emrine rağmen kin, öfke, zulüm.. Vahşi bir şekilde insan ölümleri, hayvana, bitkiye, çevreye karşı girişilen katliâm.

‘Temizlik imanın yarısıdır’ hükmüne rağmen kir, pislik, düzensizlik.. Çarpık yapılaşma, hoyratça talan, çevreyi, denizi, havayı, iklimi kirletme..

‘Güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen’ bir Peygamber’e (asm) rağmen edep, nezaket, nezahet ve tatlı dilden mahrum, kaba, hoyrat, sloganist bir söylem.. Cehaletin verdiği bir özgüvenle bindiği dalı kesen, kendi kıyametini hazırlayan körlük..

‘Barış, esenlik, adalet dini olan İslâm’a’ rağmen savaş, korku, kaygı, endişe, emniyetsizlik, diğerlerinin elinden, dilinden, yarından emin olamama hali, ruh sağlığını bozacak derecede bir ümitsizlik..

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Bütün şartlar aleyhte olsa da, ahirzaman fitnesi bütün şiddeti ile cihanı istilâ etse de, bilumum şer, ifsad ve zındıka komiteleri son model silâhlarıyla hücuma geçse de; ‘felek her türlü esbabını cefasını toplayıp’ gelse de, cehalet ve ümitsizliğe asla teslim olmayacağız inşallah.

Asrın başında teşhisi koymuştu Sahibüzzaman: “Bizim düşmanımız; cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.”

İlimden, sanat ve marifetten, birlik ve beraberlikten, barış ve adaletten yana olan tavrımızı bütün hücumlara rağmen değiştirmeyeceğiz.

Barışı, adaleti, iyiliği savunmak zordur, yakıcıdır, bedel ister. Ama insanın şeref ve haysiyetine yakışan onurlu bir davranıştır.

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Ümit kardelen kadar naziktir; fakat bir o kadar da güçlüdür.