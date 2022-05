Herkes adaletle mükellef

Adalet, sadece Adliyelerde çalışanların değil; her insanın, her Müslümanın sahip çıkıp ayakta tutması gereken insanî bir değer. Kur’ân’ın dört esasından biri.

Hayatın her alanında –aile, toplum, okul, iş vb.–, bulunduğumuz her yerde, her durumda adaleti tesis etmek ve korumak lazım. Gerektiğinde bedeline katlanmak gerek.

Kötülük ve zulüm yayılırken; ucu bize dokunmuyorsa seyirci kalmak, işimize yarayınca ve bizden olanlar yapınca destek vermek, zulme engel olmak isteyenleri, itiraz edenleri yalnız bırakmak doğru mu? Sonra da, kendi kendine her şey düzelsin diye beklemek mümkün mü?

‘NEME LÂZIM, BAŞKASI DÜŞÜNSÜN!’

İstibdadın dayattığı ‘Neme lâzım, başkası düşünsün!’ deyip sorumluluğumuzu geçiştirmek mümkün değil. Kur’ân’a muhatap olan bir mü’min şu ayeti öğrendikten sonra ‘Bana ne, adalet beni ilgilendirmez’ diyebilir mi?

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)dır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (Mâide, 8)

“ADALETLİ OLUN!”

Rabbimiz açık açık bize buyuruyor ki: Ey iman edenler, Kur’ân’ı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderler, adaletli konuşan şahitler olarak Allah adına sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni yaşatanlar, ayakta tutanlar, sosyal adaleti, sosyal güvenliği sağlayanlar, refah payını artırarak dengeli dağıtanlar olun.

Bir kavme olan kininiz sizi adaletten ayrılmaya sevk etmesin. Adaletli olun, takva esaslarını, Kur’ân esaslarını hayata geçirin. Allah’a sığının, onun emirlerine yapışın; günahlardan arınıp, azaptan korunun; haklarınıza ve hürriyetlerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranın. Dinî ve sosyal görevlerinizin şuurunda olun. Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır. Amenna!

HESAP İÇİN DÖNÜŞ O’NADIR!

Şu ayette ise adalet ve ibadet içiçedir: “De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” (A’râf, 29)

Bir Müslüman bu dünyaya imtihan için gönderildiğini, sonra Allah’ın huzuruna dönüp hesaba çekileceğine inanır. Zulmetmez, adil olur. Her türlü zulme karşı adaleti müdafaa eder. Masumların ve mazlumların yanında olur. Zalimlerin hilelerine karşı ferasetli ve basiretli olur.

Allah, Elçisiyle (asm) ve Kitabıyla bizi uyarıyor: Adaletli ve doğru olun. Adaleti gerçekleştirerek; sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî bir düzen kurun. Sosyal adaleti, sosyal güvenliği temin edin; refah payını artırarak toplumda dengeli dağıtın. Fakirleri ve mazlumları gözetin.

Âdâbına riayet ederek dinin emirlerini açıkça yerine getirin. Sadece O’na ibadet ve dua edin. Sonunda O’na döneceksiniz ve sorguya çekileceksiniz.

Öyleyse hepimiz Allah’ı, ölümü ve hesap gününü unutmadan adil yaşamakla mükellefiz.