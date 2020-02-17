"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Kış kalbinde baharı saklar!

M. Said ZEKİ
17 Şubat 2020, Pazartesi
Ümitsiz değiliz asla!

Çünkü kış kalbinde baharı saklar. Ümit ise ilahi rahmete dayanır, bekler bir tohum sessizliğinde. Kalbinde baharı saklayan kış, asla ‘kara’ kış değildir.

Na-kış, na-kış kristalleriyle bereketli ovaları, haşmetli dağları beyaz örtüsüyle sarıp sarmalayan bir gelinliğe, hiç ‘kara’ sıfatı ya-kış-ır mı?! Birazcık te-fek-kür, birazcık insaf!

Ben-merkezci, hodgam, egoist insana ‘na-hoş’ gelen kıştaki bazı faaliyetler bile; yine insan için ‘hoş’ bir bahara hazırlıktır halbuki...

‘ALLAH İNSANLARA ZULMETMEZ’

Bilimin tüm uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almaz insan, aklını kullanmaz, ikazlara kulak asmaz veya üzerine almaz. Sonra da bir musibet emri gelince; dövünür, şikayet eder, suçu başkalarına atar. “Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.” (Yunus, 44)

Suçu kendinden bulmaz da; gökte uçan kuşa, filanın gözünün üstündeki kaşa, bembeyaz kristalleriyle mucizevî kışa yüklemeye çalışır. Veya bir emir tahtında hareket eden ve görevini yapan yağmura, rüzgâra, yerküreye, fay hattına kabahat bulur. Heyhat! ‘Zalumen cehula’ tam da bu işte! “Gerçekten insan çok zalim ve çok cahildir!” (Ahzâb, 72)

ÖNCE TEDBİR, SONRA TEVEKKÜL!

Haydi, bir an için mucizelerle dolu kışı; felsefenin güzel bakış açısı kazandıran tarafıyla değil, her şeyi negatif gösteren gözlükleriyle kara, karanlık, dondurucu, olumsuz, zulüm ve zulümatlı gördüğümüzü farzedelim. Diyelim ki kötü. Kara. Düşman.

Pekii. Böyle kötü bir durumda oturup ağlayalım mı? Hayır, hayır. Yine tedbirimizi alalım, mücadelemizi verelim. Kar, boran ve fırtınanın bir gün dineceğini, bizi yolumuzda alıkoyamayacağını bilelim. Bu kıştan sonra baharın geleceğine olan inancımızı yitirmeyelim. Buna rağmen yine, yeniden ümitlerimizi diri tutalım. N. Fazıl gibi haykıralım; gözlüklerimizin bize kara gösterdiği kasırgalara, fırtınalara: “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/ Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es...”

***

Evet.. Yuvasını dere yatağına yapan adamın selden şikayete hakkı yoktur.

‘İLKBAHAR.. KIŞBAHAR!

Şimdi mevsimleri sayan masum yavrumuza bir kez daha kulak verelim ve gözlerinden öpelim bize öğrettiği güzel bakış açısı için:

-İlk bahar... -Yaz bahar.. -Son bahar.. -Kış bahar!...

Neymiş?!! Güzel görene her mevsim baharmış! Çünkü “güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır”mış!

BAHARIN SIĞINAĞI KIŞIN KALBİ!

Gelelim kalbinde baharı saklayan bay kışa!

Peki.. Bay Kış, Bayan Baharı neden kalbinde saklarmış acaba?

Şöyle düşünelim: İyi tarafı, Bayan Baharı saklandığı yerin kalpte olması.. Neyse ki dondurucu bir köşede alıkoymamış hanımefendiyi Bay Kış.. Kalbinde muhafaza ediyor belli ki onu. Bayan Baharın sığınağı bir kalp! Duyguların ve güzelliklerin merkezi yani..

Bay Kışa da böylesi yakışmıyor mu? Sert, hırçın, mağrur ama; sevda yüklü, kıymet bilen ve koruyucu nihayetinde. Nazik Baharı zedelememek için ona kucak açtığı, onu hıfz ettiği yer kalbi. Bu Bay Kışa da iyi geliyor. Böylece Bayan Bahar nefes aldıkça orada, Bay Kışın da kalbi taş kesilmiyor soğukta!

‘DÖRTMEVSİM ÇİÇEKLERİ’!

Velhasıl kelam; ümitsiz değiliz asla! Kış ne kadar yiğit, bahar ne kadar nazlı... Şükürler olsun ki bahar, kışın kalbinde saklı..

***

Gönlünüzdeki ümit tohumları her daim ‘dörtmevsim çiçekleri’ açsın efendim!

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küçük esnaf yok oldu

    İşsizlik maaşına 2 milyon başvuru

    Elde yok avuçta yok

    Ortadoğu ülkeleri umutsuz

    Haksızlık karşısında sabır tükendi

    Galatasaray seriye bağladı

    Çocukların üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu

    'İran tarihinde ilk defa deniyoruz'

    Çin'de banknotlar dezenfekte ediliyor

    Süper Lig'de yeni lider Trabzonspor

    Çekirge istilası

    Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu

    Türkiye’den Suriye’ye Ermeni Soykırımı tepkisi

    Kenan Evren’in adı 3 ilçeden kaldırıldı

    İran 5,8'le sallandı

    Çavuşoğlu: Hafter'in saldırganlığının durdurulması gerek

    'Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'

    Bir aile daha evladına kavuştu

    MSB: PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Hoşlarına gitmeye “sonuç” neydi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kış kalbinde baharı saklar!
    Süleyman KÖSMENE

    Fırsat kaçmadan, zaman geçmeden, ömür bitmeden!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Misâk-ı Millî’ye Lozan darbesi (1)
    Yeni Asya'dan Size

    22 Şubat’ta gazetemizde buluşalım
    Ali FERŞADOĞLU

    Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (2)
    Risale-i Nur'dan

    İhlâstan sonra en büyük kuvvetimiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Asrın tabibi Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.