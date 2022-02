Musa’nın asa’sı ve namaz (veya haydi Mi’rac’a)

Kur’ân-ı Hakîm’in heybetli yüksek belâgatlı Taha Sûresi’nde, Cenâb-ı Allah’ın varlık ve birliği, izzet ve celâlinin beyanından sonra, Hazreti Musa’nın (as) ailesi ile birlikte Tuva Vadisi’nden geçişi sırasındaki hadiseden bahsedilir.

Hz. Musa’ya “Kelimullah” (Allah ile konuşan) ünvanı verilmesine de vesile olan Hz. Musa’nın haberine bakalım:

“Mûsâ’nın haberi sana ulaştı mı?

Hani bir ateş görmüştü de …

Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ!”

“Şüphe yok ki, Ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.”

“Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.”

“Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl.” ……..

“Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?”

Hz. Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.” (Taha/9-18)

Mealleri verilen âyetlerde, Cenâb-ı Allah, bir ateş (veya nur) üzerinden Musa’ya nidâ eder. Mükâlemenin bir faslında elinde asâ olan Mûsa’ya (as) elindekinin ne olduğu sorulur. Allah’ın en büyük resül-nebilerinden (ulu’l azm) olan, kendisine kitap ve hikmet verilmiş Musa (as) tek bir kelimelik “Asâ’mdır/değneğimdir” cevabı yerine, asa ile gördüğü işlerini uzun uzun bir anlatır. Kime? Kendisinden başka ilâh olmayan bütün âlemlerin Rabbine. Niçin?

Çünkü o mükâleme, o kudsî sohbet Hz. Mûsa’nın mi’racıdır.

Hz. İbrahim’in (as) ateşe atıldığı, Hz.Yunus’un (as) balığın karnında olduğu, Hz.Yusuf’un (as) kuyuda bulunduğu anlarda olduğu gibi. Çünkü, o anlar sebeplerin ortadan kalktığı ve kulun perdesiz-vasıtasız Rabbine en yakın oldukları demlerdir. Cenâb-ı Allah ile yapılan konuşmanın maddî-manevî hazzına, huzur ve huşuuna hiçbir şey yetişemez. Dünyevî ve uhrevî hiçbir tad, lezzet ve saadet ona denk olamaz...

Haberin özü ve özeti: Allah Hz. Musa’yı (as) seçmiştir, Kendisinin anılmasını ve namaz ile ibadet etmesini istemiş ve emretmiştir.

______

Mi’rac-ı Ekber-i Muhammedi’ye (asm) bakalım. Necm Sûresi’nin başlarında Cenâb-ı Allah, kasem/yemin ettikten sonra Mi’rac anlatılır:

“(Kur’ân’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. …

Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.

Andolsun, O, Rabbinin en büyük alâmetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm/5-18)

Mi’rac, Peygamber Efendimizin (asm) Cebrail’in (as) refakatiyle Huzur-u İlâhi’ye çıkarılmasıdır. Bu hadise kâinat yaratılalı beri ilk ve tek olarak bir defa yaşanmış ve tekrarı olmayacak muhteşem bir hadisedir.

“Zât-ı Ahmediyenin (asm) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir.

Yâni, Cenâb-ı Hakk’ın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rubûbiyetinde teşkil ettiği devâir-i tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rubûbiyeti birer birer o abd-i mahsûsa göstermekle, o abdi, hem bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi’, hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı yapmak için, burâka bindirip, berk gibi semâvâtı seyrettirip, kat’-ı merâtip ettirerek, kamervâri menzilden menzile, dâireden dâireye rububiyet-i İlâhiyeyi temâşâ ettirip, o dairelerin semâvâtında makamları bulunan ve ihvânı olan enbiyâyı birer birer göstererek, tâ Kâb-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelâmına ve rû’yetine mazhar kılmıştır.” (31. Söz/2. Esas) İşte mi’rac’ın kâmil manasıyla hakikati budur.

*

Mİ’RAC bir tek defa yaşandı ve bir daha hiçbir beşere nasip olmayacak.

Fakat her ezân ve kamet ile “Hayya ale’s sale” HAYDİN NAMAZA nidâsını duyan her mü’min Mİ’RAC makamına dâvet ediliyordur. Kalbini dinlesin, esas nidâ eden kimdir diye!

Sesin sahibini bilecek ve mutlaka bulacaktır.