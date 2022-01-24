2022’nin çok zor geçeceğinin itirafları

Ekonomik kriz artık alt gelir grubu diye tarif edilen asgarî ücretli ve emekliyi iyice yoksullaştırırken alım gücünü adeta yok etti.

Akaryakıta neredeyse her gün yapılan “ayarlama”lar, enflasyonu düşük göstermek, memur ve emekliye daha fazla zam yapılmasının önüne geçmek için 1 Ocak 2022’nin ilk saatlerinde doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeye zam olarak vatandaşın sırtına yükleniyor.

Benzine bir yılda yüzde 94, motorine yüzde 115, LPG’ye yüzde 128 zam gelirken enflasyon yüzde 36… Doların 18 lira olduğu 20 Aralık’ta motorin 11,6 liraydı, bugün dolar 13,5 lira, motorin fiyatı ise 14 lira 40 kuruş. Dolar düştü, ama akaryakıt fiyatları arttı.

Asgarî ücrete yüzde 50 zam yapıldı denilse de AGİ kesildiği için yüzde 30’larda zam gelirken, memur emeklisine ve memura yüzde 30, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25 zam yapıldı. Bu emeklilik arasında ayrımcılık meydana getirirken, maaşlar arasında makasın daha da açılmasına yol açtı.

Bütün bu tabloda milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor. Millet artık “yoksulluk sınırında” yaşamayı ister hale geldi. 15 günlük yansıyan elektrik ve doğal gaz fiyatları insanların canını yakıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonun Ocak ayında “pik noktaya” ulaşmasını beklediklerini söylemesi insanları daha da tedirgin ediyor. Zamlar karşısında millet ateş püskürüyor. Sayın Bakanın bu seneden ümidi kesip gelecek sene “seçimden önce” enflasyonun tek haneye düşeceğini söylemesi de bu senenin millet için daha da zor geçeceğinin habercisi.

AKP Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Sayın Nebati’nin enf- lasyon için söylediklerini doğal gaz fiyatları için söylüyor. “2003’te doğal gaz fiyatlarını çok daha makul noktaya çekeceğiz” derken şu anda makul seviyeye neden getirilmeği sorusunu gündeme getiriyor. “KDV, ÖTV, dağıtım bedeli ve vergiler ya da dolaylı vergileri düşünmek için elinizi tutan mı var?” diye millet soruyor.

Eski bir bakan diyordu ya, “Şubat Ocak’tan, Mart Şubat’tan daha iyi geçecek” diye… Şimdi bunun tersi oldu. Geçtiğimiz sene “2022 zor geçecek” diyenlere olmadık sözlerle karşılık verilirken şimdi hükümet kendisini zor bir yıl olacağını itiraf ediyor.

Allah ülkemize ve milletimize yardım etsin…

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6-7 KAT ARTTIĞI DOĞRU DA…



Gerçek enflasyonun çok fazla olduğu ülkemizde TÜİK gerçekleşen enflasyonu yüzde 36 olarak açıklamıştı. Bazı televizyon yorumcularını dahi kontrpiyede bırakan tablolara bakıldığında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika’daki enflasyonun toplamı yüzde 32.5, ABD’de yüzde 7, EURO bölgesinde ortalama yüzde 5…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyonda ipin ucunu kaçırdıkları söylerken, “Amerika’ya Avrupa’ya bakın durum felâket” demişti. Şöyle bir bakalım gerçekten öyle mi? Yıllık enflasyon Japonya’da yüzde 0,1’den, yüzde 0,6’ya Suudi Arabistan’da yüzde 1,2’ye, Çin’de yüzde 1.5, Endonezya’da yüzde 1,9’a çıkmış. Fransa’da, yüzde 2,8’e, Güney Kore’de yüzde 3,7’ye, Güney Afrika’da yüzde 5.5, Hindistan’da yüzde 5,6, ABD’de yüzde 7, Meksika’da yüzde 7,4 çıkmış…

Sayın Erdoğan’ın dediği doğru birçok ülkede 6-7 kat artmış. Türkiye’de resmî rakamlara göre 2020’de yüzde 14.6 iken 36.08 olmuş. Yani 2.5 kat artmış… Ancak altı kat arttığı söyleyen Japonya’da 0.1’den 0.6’ya çıkmış… Bu ülkelerde 6-7 kat artsa ne olur artmasa ne olur? Ama biz de öyle mi, 14’den, 36’ya çıkmış. 3 Şubat’ta açıklanacak enflasyon rakamlarını görünce bakalım kaç kat artmış olacak.

Ne kadar eğip bükülse de milletin hali de, hayat pahalılığı da, enflasyon rakamları da ortada… Artık gerçekler gizlenemiyor.

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ÇÖZERSE O ÇÖZER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’da toplu açılış törenin yaptığı konuşmadaki “Fahiş fiyat artışlarının ve enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı rahatlattık. Memur, emekli ve asgarî ücretlileri hiç düşünmedikleri seviyeye çıkarttık. Başta enflasyon, bütün sıkıntıları biz çözeriz” sözlerini iktidara en yakın gazete, “Tüm sıkıntıları biz çözeriz” manşeti ile vermişti. Günlerdir konuşulan bu konuda en ilginç açıklamayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin” sözü ile yaptı.

Doğru. 20 yıldır iktidarda olan ve sıkıntıların kaynağı olan bir partinin şimdi çıkıp bunu söylemesi garip olmuyor mu?

Sosyal medya hesaplarında, hayat pahalılığı, enflasyon, faiz döviz gibi sorunları AKP iktidara gelir gelmez çözdüğünü, değişik sebeplerle kronik sorunların nüksettiğini söylerken, “Ama bunları Erdoğan tekrar çözer. Çözerse o çözer” diyorlar.

“Yaparsa AK parti” yapar diye bir slogan vardı. Bu slogana şimdilerde “bunu çözerse o çözer” eklenmiş oldu. 20 yıldır yapamadıklarını ne zaman yaparlar? Bu sene yapamayacaklarını itiraf ediyorlar da, hedef 2023 mü, 2071 mi? Yaşayarak göreceğiz.

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“TRİLEÇELERİ NİYE YEMEDİNİZ?”

Erdoğan muhtarlarla buluşmasında zam müjdesini açıklanırken, toplantıda olan muhtarların alkışladığı ve güldüğü bir cümlesi oldu. Muhtarları seslenirken prompterden çıkarak, “Yalnız bu trileçeleri yemediniz ha! Bu trileçeleri niye yemediniz? Arnavut kardeşlerimizi üzeceksiniz” sözlerine karşılık “bulsak yiyeceğiz” diyen milyonlarca insanın feryadını duyar gibi oluyoruz.



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BAMTELİ

“Tarım Bakanı Pakdemirli, Tanzanya’nın kalkınması için birikimini kullanmaya hazır olduğunu söylemiş. Ülkemdeki tarımı ve çiftçiyi bitirdiğiniz yetmedi, Tanzanya’daki çiftçiyi de mi bitireceksiniz?”

(Gültekin Uysal, DP Genel Başkanı)