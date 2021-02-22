"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu sese kulak verin

Mehmet KARA
22 Şubat 2021, Pazartesi
21 Şubat 1970’ta “Kur’ân’ın bu çağa mesajını aktarmayı” görev edinerek yayın hayatına başlayan gazetemiz Yeni Asya’nın bugün 52. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz… Bugün 16 bin 364’ncü nüshasını okuyoruz.

Olaylar karşısında sağduyulu yaklaşımı, sansasyona sapmadan, ölçülü yayınları ile basın dünyasında örnek duruşu ile bilinen Yeni Asya, 51 yıldır müsbet hareketi düstur edinerek yayın hayatına devam ediyor. 

İnsanların kutuplaştırıldığı, ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği  “senden-benden” diye kategorize edildiği bir dönemde müsbet hareket etmenin öneminin daha da arttığı görülüyor.

Yeni Asya’yı en iyi anlatan cümlelerden birisi hiç şüphesiz ki, “tavizsiz istikrar çizgisi”dir… 51 yılda bu çizgisinde bir kırıklık olmamıştır. Dik duruşunu hiçbir zaman bozmadığı için zaman zaman anlaşılmakta zorlanılırsa da er ya da geç haklılığı ve anlaşılırlığı ortaya çıkmıştır, çıkacaktır. Yıllardır bizi görmezden gelenlerin şimdi “İyi ki varsınız” sözlerini sık sık duymamız da bundandır.

**

YENİ ASYA NASIL GÖRÜNÜYOR?

Pandemi döneminin yaşandığı bu dönemde gazetelerin tirajları düşüyor. Arkasında iktidar ve holding desteği olan gazeteler bile kapanıyor. Böyle bir dönemde bile okuyucusunun desteğini her zaman arkasında hisseden Yeni Asya, 51 yıldır sürdürdüğü yayın hayatını inşallah sürdürecektir de…

Bugünkü gazetemizde iktidarından muhalefet partisi genel başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarından medya kuruluşu temsilcilerine, danışmanlık şirketi sahiplerinden milletvekillerine kadar onlarca değerli insanın Yeni Asya Gazetemizle ilgili görüşlerini okuyacaksınız.

Gerek sosyal medya hesaplarından, gerek maillerinden, gerek telefonla, gerekse de bizzat aldığımız kıymetli insanların Yeni Asya ile ilgili görüşlerinden satır başları şöyle oldu:

Özgürlükçü, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer verir. 

Demokratikleşme yolundaki ısrarlı takibini sürdürür. 

İfâde ve inanç özgürlüğünü tereddütsüz savunur. 

İnandıklarını haykırmaktan geri durmaz. 

İlkelidir. 

Sağduyulu ve objektif habercilik yapar. 

İslâm’ın doğru yorumlanmasına büyük katkı sağlar. 

Mânevî değerlere bağlıdır. 

Doğrunun gür sesi olmuştur. Tiraj kaygısı gütmeden, provokatif haberlere tenezzül etmeden, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürür.

Çok önemli bir misyon gazetesidir. 

Popülizme sapmadan yıllardır ilkeli bir mücadeleyi yürütür. 

Dik duruşu örnek alınmalıdır. İstişare ve birlikte yaşama bilincini öne çıkarır. 

Bizi biz yapan değerlerimizi referans alır. Daima haksız güçlülere karşı haklı güçsüzleri savunur. Her satırında konjonktürel hesaplar yerine; vicdanı, samimiyeti, hasbiliği okursunuz. 

Hz. Ömer’in meşhur vecizesiyle mülkün temeli olan adaleti hayata hâkim kılmak temel düsturudur.

Haksızlığa uğramış her insanın sesini duyurur.

Susan Türkiye’yi değil, konuşan Türkiye’yi savunur. 

Hukuka, adalete ve doğruya sahip çıkan ilkeli ve ahlâkî tutumuyla öne çıkar.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana hep milletin değerlerine saygı duymuş, zamanımızın en çok ihtiyaç duyulan “aile gazetesi” olmuştur.

***

YENİ ASYA’YA KULAK VERMEYE DEVAM EDİN

Yeni Asya, Hak’tan, haklıdan, adaletten, hürriyetten, demokrasiden yana olmaya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmaya, hürriyetçi, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer vermeye, dengeli, radikalizme prim vermeyen, doğrulatmadığı haberi asla yayınlamayan, doğru bildiği hak yolda yayın hayatını sürdürmeye, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmeye ve en önemlisi de müsbet hareket çizgisinde yayın hayatına devam edecektir inşallah.

Yaşadığımız dönemde gerçekleri anlatabilen gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmediği bir dönemde, Yeni Asya, masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız demeye, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, kültür de yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yapıcı ve yol gösterici bir üslûpla yazmaya devam edecektir. 

Son olarak diyoruz ki, bu sese kulak verin ve vermeye de devam edin…

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Adalet ve demokrasiyi her zaman herkes için savunduk

    Daima yapıcı olduk

    Yeni Asya, üzerine düşen görevi insanlık adına yapıyor

    'Biden, Trump'ın siyasetini güdüyor, Obama'nın değil'

    'Hassas olduğumuz iki temel konu var'

    Fenerbahçe, sahasındaki 5. mağlubiyetini Göztepe'den aldı

    Adana'da büyük tepki çeken büyük saygısızlık!

    İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar belli oldu

    Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü: 6 asker öldü

    Erdoğan - Ruhani görüşmesinde neler konuşuldu?

    Yüz yüze yapılacak sınavlar ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

    Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

    ABD'de son 24 saatte 102 bin vaka ve 2139 ölüm gözlemlendi

    'Dünyada Yeni Asya' temalı canlı yayınımız büyük bir coşkuyla gerçekleşti

    İslam Alimi M. Emin Saraç Hoca dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    2021 yılına ertelenen 2020- ALES/2 sona erdi

    Myanmar ordusunun bilgi paylaşım sayfası Facebook tarafından kaldırıldı

    Doğu'da 307 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    Almanya ırkçılığa karşı yürüdü

    ABD'nin Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların son bulması için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Feminizm, kültürel Marksizm eteğini Franfurt okulunda giydi
    Genel

    Daima yapıcı olduk
    Mehmet KARA

    Bu sese kulak verin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın güçlü bağışıklık sistemi
    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız - 1
    Yeni Asya'dan Size

    52. yıla girerken
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın yol haritasını Bediüzzaman çizmiş
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Dünden bugüne Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.