Bu sese kulak verin

21 Şubat 1970’ta “Kur’ân’ın bu çağa mesajını aktarmayı” görev edinerek yayın hayatına başlayan gazetemiz Yeni Asya’nın bugün 52. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz… Bugün 16 bin 364’ncü nüshasını okuyoruz.

Olaylar karşısında sağduyulu yaklaşımı, sansasyona sapmadan, ölçülü yayınları ile basın dünyasında örnek duruşu ile bilinen Yeni Asya, 51 yıldır müsbet hareketi düstur edinerek yayın hayatına devam ediyor.

İnsanların kutuplaştırıldığı, ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği “senden-benden” diye kategorize edildiği bir dönemde müsbet hareket etmenin öneminin daha da arttığı görülüyor.

Yeni Asya’yı en iyi anlatan cümlelerden birisi hiç şüphesiz ki, “tavizsiz istikrar çizgisi”dir… 51 yılda bu çizgisinde bir kırıklık olmamıştır. Dik duruşunu hiçbir zaman bozmadığı için zaman zaman anlaşılmakta zorlanılırsa da er ya da geç haklılığı ve anlaşılırlığı ortaya çıkmıştır, çıkacaktır. Yıllardır bizi görmezden gelenlerin şimdi “İyi ki varsınız” sözlerini sık sık duymamız da bundandır.

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YENİ ASYA NASIL GÖRÜNÜYOR?

Pandemi döneminin yaşandığı bu dönemde gazetelerin tirajları düşüyor. Arkasında iktidar ve holding desteği olan gazeteler bile kapanıyor. Böyle bir dönemde bile okuyucusunun desteğini her zaman arkasında hisseden Yeni Asya, 51 yıldır sürdürdüğü yayın hayatını inşallah sürdürecektir de…

Bugünkü gazetemizde iktidarından muhalefet partisi genel başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarından medya kuruluşu temsilcilerine, danışmanlık şirketi sahiplerinden milletvekillerine kadar onlarca değerli insanın Yeni Asya Gazetemizle ilgili görüşlerini okuyacaksınız.

Gerek sosyal medya hesaplarından, gerek maillerinden, gerek telefonla, gerekse de bizzat aldığımız kıymetli insanların Yeni Asya ile ilgili görüşlerinden satır başları şöyle oldu:

Özgürlükçü, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer verir.

Demokratikleşme yolundaki ısrarlı takibini sürdürür.

İfâde ve inanç özgürlüğünü tereddütsüz savunur.

İnandıklarını haykırmaktan geri durmaz.

İlkelidir.

Sağduyulu ve objektif habercilik yapar.

İslâm’ın doğru yorumlanmasına büyük katkı sağlar.

Mânevî değerlere bağlıdır.

Doğrunun gür sesi olmuştur. Tiraj kaygısı gütmeden, provokatif haberlere tenezzül etmeden, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürür.

Çok önemli bir misyon gazetesidir.

Popülizme sapmadan yıllardır ilkeli bir mücadeleyi yürütür.

Dik duruşu örnek alınmalıdır. İstişare ve birlikte yaşama bilincini öne çıkarır.

Bizi biz yapan değerlerimizi referans alır. Daima haksız güçlülere karşı haklı güçsüzleri savunur. Her satırında konjonktürel hesaplar yerine; vicdanı, samimiyeti, hasbiliği okursunuz.

Hz. Ömer’in meşhur vecizesiyle mülkün temeli olan adaleti hayata hâkim kılmak temel düsturudur.

Haksızlığa uğramış her insanın sesini duyurur.

Susan Türkiye’yi değil, konuşan Türkiye’yi savunur.

Hukuka, adalete ve doğruya sahip çıkan ilkeli ve ahlâkî tutumuyla öne çıkar.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana hep milletin değerlerine saygı duymuş, zamanımızın en çok ihtiyaç duyulan “aile gazetesi” olmuştur.

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YENİ ASYA’YA KULAK VERMEYE DEVAM EDİN

Yeni Asya, Hak’tan, haklıdan, adaletten, hürriyetten, demokrasiden yana olmaya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmaya, hürriyetçi, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer vermeye, dengeli, radikalizme prim vermeyen, doğrulatmadığı haberi asla yayınlamayan, doğru bildiği hak yolda yayın hayatını sürdürmeye, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmeye ve en önemlisi de müsbet hareket çizgisinde yayın hayatına devam edecektir inşallah.

Yaşadığımız dönemde gerçekleri anlatabilen gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmediği bir dönemde, Yeni Asya, masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız demeye, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, kültür de yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yapıcı ve yol gösterici bir üslûpla yazmaya devam edecektir.

Son olarak diyoruz ki, bu sese kulak verin ve vermeye de devam edin…