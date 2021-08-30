CHS’deki “kireçlenme” ne oldu?

17 Temmuz tarihinden bu yana tatilde olan Meclis’in açılmasına bir ay kalmışken, siyaset sosyal medya düzenlemesi, siyasî partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri konuşuyor.

Bu iki konu Meclis açıldığında ilk gündeme gelecek konular olacağı görülürken “Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” üzerinde yapıldığı söylenen çalışmalar hakkında bir şey konuşulmuyor.

16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün yürümediği ortaya çıkıyor.

Yeni sistemin bir propaganda videosunda, Fatih Sultan Mehmed denizde at koşturuyor, yanında bozkurtlar ona eşlik ediyor, fonda mehter cenk havaları çalıyordu. Ve CHS’nin “Türkiye’yi böyle uçuracağı” söyleniyordu. Ancak, yeni sistemin Türkiye’yi uçurmadığı, tersine birçok alanda geri götürdüğü ve “tek adam rejimi” eleştirilerini iyice pekiştirdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemin birinci yılı dolduğunda “Bir yılı geride bıraktık, eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz” demişti.

Bu sözün ardından parti yetkilileri sistemin “rehabilite” edileceği bu amaçla komisyonlar kurulduğunu söylemişler, sistemde bazı “kireçlenmeler ve tıkanmalar” olduğunu, “hepsinin masaya yatırılıp röntgeninin ve MR’ının çekileceğini” de söylemiş bir bakıma da itiraf etmişlerdi.

Aradan geçen süre içinde sistemde ne kireçlenmeler ve tıkanmalar giderilebildi ne de rehabilite edilebildi. Bu konuda ne AKP’den ne de MHP’den bir çalışma yapıldı. Ya da yapıldıysa kimse bilmiyor.

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VEKİLLERİN SORULARINA CEVAP VERİLMİYOR

İki buçuk yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra Meclis’in “etkinliğinin azaldığı” yaşanarak görüldü, görülüyor. En başta Meclis’in denetim yetkisi yok edildi. Güvenoyu, gensoru yok. Bütçeyi veto hakkı yok...

“Koalisyon olmayacak” denildi, adı “ittifak” olsa da şu anda bir “koalisyon” var. MHP olmazsa AKP Meclis’te azınlığa düşecek ve hiçbir kanunu çıkaramayacak.

Atanmış bakanlar, seçilmiş milletvekillerinin “denetimi”ni engelliyor. Sözlü soru zaten sorulamıyor, Meclis’i denetim yollarından birisi olan yazılı sorular da zamanında cevaplandırılmıyor. 2021’in ilk 6 ayında muhalefet milletvekillerince TBMM’ye verilen toplam 7 bin 797 soru önergesinin yüzde 57’si, yani 4 bin 420’si cevapsız kaldı. Oysa ki, 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor!

Adıyaman Milletvekili Abdurahman Tutdere’nin soru önergesini cevaplandıran TBMM Başkanlığı Temmuz 2018’de başlayan 27. Dönem Meclis çalışmalarında, bugüne kadar AKP’nin verdiği 104 kanun teklifinin yasalaştığını açıkladı. Bu tekliflerin toplam madde sayısı bin 493 oldu. Aynı dönemde 64 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarıldı ve bu kararnamelerdeki madde sayısı 2 bin 229 oldu. Bir başka deyişle 2 bin 229’ü bir kişi, bin 493’ü 600 milletvekili çıkarıyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan 852 Meclis araştırma önergesinin 4’ünü AKP, 446’sını CHP, 228’ini HDP, 153’ünü İYİ Parti ve 21’ini MHP verdi. 852 Meclis araştırma önergesinden ise sadece 30’u kabul edildi. Muhalefet partilerince verilen 848 adet Meclis Araştırma Önergesi ise görüşüleceği günü bekliyor.

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KAMUYA ELEMAN ALIMINI DAHİ AÇIKLIYOR

Sistemin en çok tartışılan başka bir konusu “tek adam” eleştirisi. Bunun sebeplerinden birisi Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması, ikincisi de bakanlar kurulu (Cumhurbaşkanlığı kabinesi) başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığına bağlı 9 politika kurulu, 8 yeni başkanlık, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip 4 yeni ofis kurulması ve hepsinin de başkanının Cumhurbaşkanı olması ve üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması…

Kamuya personel alımının açıklanmasından tutun da bakanlıklardaki atamalara varıncaya kadar cumhurbaşkanın görevleri arasında… Bir kişinin bu kadar görev üstlenmesi “tek adam” eleştirisi güçlendiriyor.

Sistem tartışmaları başladığında “tek adam olur” eleştirilerine Erdoğan, “Böyle bir sistemde kim tek adamlığa cür’et edebilir? Diyelim ki, cumhurbaşkanı nefsine yenildi, yoldan çıktı, gerçekten tek adamlık yapmaya kalktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına millet yapışır” demişti. 2.5 sene sonra ne der bilmiyoruz.

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“TÜRK TİPİ” DENİLMESİNİN SEBEBİ

Bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemin Türkiye’ye uymadığı görülebiliyor. Zaten dünyada da “tek” olduğu için de adına “Türk tipi” deniliyor…

Demokratik hukuk devletinin bütün kural ve kurallarıyla işleyeceği, istişarenin tam mânâsıyla uygulandı (bunun için Meclis yani milletvekillerinin etkin olması gerekiyor) tek kişinin değil ortak aklın devrede olacağı bir sistemin tekrar tesis edilmesinin gerektiği 2.5 yıl sonra artık iyice ortaya çıktı.

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CHS YERİNE GPS

Millet İttifakını oluşturan partiler ne yapıyor? Türk tipi yeni sistemin ülkeye uymadığını söylerken güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle ilgili çalışmaları mevcut, ama bir yol kat edilemiyor. Bunun için liderlerin bir araya gelip bir görüntü vermesi ve “ortak irade”yi ortaya koymaları gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakını oluşturan dört partinin (CHP, İYİ Parti, DP, SP) Ankara İl Başkanları bir vesile ile bir araya gelmişti. “Genel başkanlarında bir araya gelip Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) için güçlü bir iradeyi ortaya koymaları gerekmez mi?” diye insanların akıllarına geliyor. Bunun için Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının şimdiden kim olacağını” tartıştırma tuzağı”na düşmeden önce bunu gerçekleştirmeleri gerekmez mi?