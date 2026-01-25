Meclis neden çalışamıyor?

Meclis Genel Kurulu haftada üç gün çalışıyor. Genel Kurul’un açılışında gündem dışı konuşmalar yapılır.

Ardından grubu bulunan partilerin Meclis araştırma önergeleri görüşülür. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra kanun görüşmelerine geçilir. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftanın son günlerinde, toplam dört gün boyunca toplantı yeter sayısı olmadığı için kanun teklifleri görüşülemedi.

Meclis’in çalışamaması konusunda iktidar muhalefeti, muhalefet ise iktidarı suçluyor. Şu anda Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki sandalye sayısı 322. Toplantı yeter sayısı 200 olmasına rağmen iktidar, kendi getirdiği kanun görüşmelerine dahi katılmıyor. Bu yüzden iktidarın, muhalefeti “toplantı yeter sayısı istiyorlar” diye eleştirmesinin anlaşılır bir tarafı yok.

Yaklaşık 5 milyon işçi emeklisinin dört gözle beklediği ve Devlet Bahçeli’nin “sefalet ücreti” olarak tanımladığı bin liralık zam konusunun görüşüleceği sırada da AKP’li milletvekillerinin yeterli katılım sağlamaması sebebiyle toplantı yeter sayısı bulunamadı ve görüşmeler yapılamadı.

***

KENDİ KANUN TEKLİFLERİNE SAHİP ÇIKMIYORLAR

TÜİK tarafından açıklanan resmî enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacağı ortaya çıktı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı 18.938 lira oldu. AKP, yaklaşık bin liralık artış için kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklif, Genel Kurul’da görüşülmesi beklenirken, Salı günü toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşülemedi.

Hatırlatalım:

En düşük emekli aylığı uygulaması ilk kez 2019 yılında 1.000 lira olarak hayata geçirildi. O tarihten bu yana adaletsizlik artarak devam etti. Özellikle 2008 sonrası aylık bağlama oranlarının düşmesi, çok düşük kök maaşlar bağlanmasına yol açmış, bu uygulama kalıcı hâle gelmişti. Başlangıçta yaklaşık 1 milyon kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığı uygulaması bugün 5 milyon kişiye ulaştı.

En düşük emekli aylığına zam yapılırken diğer emeklilere zam yapılmaması, başka bir adaletsizliği ortaya çıkardı. Birçok emeklinin maaşı en düşük emekli aylığına yaklaştı, maaşlar arasındaki makas daraldı.

***

SEFALET ÜCRETE DEVAM…

“MHP, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir” diyen Bahçeli, geçtiğimiz hafta en düşük emekli maaşının “sefalet ücreti” olmaktan çıkarılarak” insanca yaşanabilecek bir seviyeye getirilmesi” gerektiğini söyledi ve “Emeklilerimizin yanındayız” dedi.

Bunun üzerine CHP, en düşük emekli aylığının asgarî ücret seviyesine çıkarılması için önerge hazırlayacağını ve MHP’nin de destek vermesi gerektiğini açıkladı. “Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayım” diyen Bahçeli ise CHP’nin önergesine destek vermeyeceğini belirterek CHP’yi “Cumhur İttifakı içine fitne sokmakla” suçladı.

Madem bu bir sefalet ücretidir, MHP neden kendi önergesini vererek emekliyi sefaletten kurtarmadı?

Madem emeklilerin yanındalar, “insanca yaşanabilecek” emekli aylığının ne kadar olması gerektiğini neden açıklamadılar?

Şu anda emeklilerin yüzde 90’a yakını 25 bin liranın altında maaş alıyor. En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılırken, tüm emeklileri aynı seviyede toplamak yerine diğer emekli aylıklarına da aynı oranda artış yapılması neden teklif edilmedi?

Emeklilerin aklıyla dalga geçmek yerine bu sorulara cevap verilmesi gerekmez miydi?

Sonuç olarak en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı, ancak diğer emeklilere herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Emekliler Temmuz ayına kadar sefalet ücreti almaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağı 2027 yılının ikinci yarısına kadar da bu tablo değişmeyecek gibi görünüyor.

Ne diyelim… Allah insaf versin.