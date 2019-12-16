Tek adamlık ve istişare

Türk tipi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin hayata geçtiği andan itibaren sistemin tek adam ürettiği eleştirileri hep yapılır. Özellikle de muhalefet tarafından “tek adam”lık suçlanır.

İktidar ise eleştirilerin hürce yapıldığını işaret ederek, “Tek adamlık olsa bunlar söylenebilir mi?” diye sistemi savunur.

Erdoğan bu eleştirilere pek kulak asmazdı. Tâ ki geçtiğimiz haftaya kadar. “Çok açık ve net karar alma sürecim kesinlikle istişare kaynaklıdır. Bu istişarede iki ayak vardır. Birisi partimin kabinesi diğeri ise partimin MKYK’sıdır. Buralarda gerekli istişareleri yapar ona göre kararlar alırız. İstişare edilmeden bu adımlar atılmaz tek adam falan havaları yapıyorlar” diye sistemi ve kendini savunurken, “Ben tek adam olarak ne ülkeye ne de dünyaya yetmem” veciz cümlesini sarf etti.

Gerçekte sistem öyle mi, buna siz karar verin!

Peki, ülkede 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak, sadece partisinin yetkili organları ve milletvekili olmayan atanmış bakanlarla istişare yapması yeterli mi? Geçmiş dönemlerdeki cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi zaman zaman muhalefet partilerinin liderlerini bir masa etrafında toplayıp istişare edilse daha iyi olmaz mı?

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17 SENE 5 KİLO ET FAZLA YER HALE GELDİK!

AKP Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AKP dönemi ile öncesini bazı rakamlar vererek karşılaştırırken, “AKP öncesi insanlar 8 kilo et yerken şimdi 12 kilo 828 gram et yiyor” diyerek çarpıcı bir örnek veriyor.

İnsanın aklına, bu 13 kilo et 82 milyon nüfuslu Türkiye’de kaç kişinin evine giriyor? sorusu takılıyor. Ekonomin dibe vurduğu, işsizliğin tarihin en büyük oranına çıktığı, hayat pahalılığından insanların gramla alış veriş yaptığı, zamların ardı ardına geldiği bir ülkede bu rakam ne kadar gerçekçi…

Böyle bir rakamı duyunca, acaba Kurban Bayramı baz alınarak mı ortaya çıktığı insanın aklına gelmiyor değil…

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TARIMIN HALİ PÜRMELALİ

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin 17 yılda nereye geldiğini rakamlar ortaya koyuyor. En temel gıda malzemelerinden olan eti bile ithal eder hâle gelmişiz. 59 milyon ton buğday, 20 milyon ton mısır, 570 bin ton pirinç, 10 milyon ton ayçiçeği tohumu, 8 milyon canlı hayvan ithal ederek, milyarlarca dolar dış ülkelere para ödemişiz. 1 milyon 127 bin olan SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısı 700 binin altına düşmüş.

Sadece bu rakamlar bile tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin geldiği noktayı özetliyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir” sözünü hatırlamamak olmaz. Ne kadar da doğru söylemiş Sayın Erdoğan, öyle değil mi?

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TAKDİR EDELİM DE...

Dünyadaki ülkeler için hayat uzunluğu, okur-yazar oranı, eğitim ve yaşama düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçüm diye tarif edilen İnsanî Gelişme Endeksi açıklandı. Türkiye 189 ülke arasında 59. sıraya yükselmiş!

Norveç’in ilk sırada yer aldığı, İsviçre, İrlanda gibi ülkelerin ilk sıralarda yer aldığı bu endekse Türkiye geçen yıl 64. Sıradaydı…

Bu yükselişi “fena bir yer sayılmaz” diye değerlendiren AKP’li Burhan Kuzu, “Bu sıralamada kötü bir yerde olunca ateş püskürenler, iyi bir yerde olduğumuzu da takdir etmelidir” diye bir çağrıda bulunmuş.

Elbette gelişmişlik endeksinde yükselmek herkesi mutlu eder. Biz de tebrik ediyoruz. Fakat ekonomimizi dünyada ilk 10’a sokma iddiasında olan bir ülkenin 59. sıraya yükselmesini havaî fişeklerle kutlamanın da pek yerinde olmayacağını düşünüyoruz.

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HALİMİZ!

PİAR Araştırma’nın Kasım ayında yaptığı “Türkiye geneli siyasî gündem” araştırmasının sonuçları yayımlandı. Partilerin oy oranları, cumhurbaşkanlığına kim aday olsa ne kadar oy alır türü sonuçlardan ziyade “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunun cevabını aktaralım.

Şirket ankete katılanlara “AK Parti iktidarında sayacağım konularda ne yönde değişim olmuştur?” sorusunu yöneltmiş. Ekonomi, demokrasi, basın hürriyeti ve yargı bağımsızlığı şıklarının yer aldığı bu bölümde katılanların yüzde 62.2’si ekonomide, yüzde 56.1’i demokraside, yüzde 63.1’i basın hürriyetinde ve yüzde 58.7’si yargı bağımsızlığında “gerileme” olduğunu belirtmiş.

Bu sonuçlar da gösteriyor ki, halimiz pek iç açıcı değil…