Yeni parti kurmak “bölücülük” mü?

Refah Partisi kapatılıp yerine kurulan Fazilet Partisi’nde genel başkanlık için aday olan, ama kazanamayan Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullatif Şener gibi isimlerin başını çektiği siyasetçilerle birlikte 2001 yılında AKP’yi kurmuşlar ve ilk seçimde iktidar olmuşlardı. O tarihte parti kurucuları arasında yer alan bu dört isimden üçü başta olmak üzere birçok “parti kurucusu” şu anda partide değil.

Tıpkı FP’den ayrılıp parti kuranlar gibi AKP içinden de son birkaç yılda Ali Babacan’ın liderliğinde DEVA Partisi, eski Başbakan ve AKP eski Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu liderliğinde de Gelecek Partisi çıktı.

MHP’den ayrılanların başını çektiği isimler de İYİ Parti’yi kurmuşlardı. Sonra onlar arasında da ayrılıp yeni parti aşamasında olan siyasetçiler var.

Eski partilerinden ayrılıp yeni parti kuran isimlere karşı son günlerde “ağır” eleştirilerin sıklaşması dikkatlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu’nda AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Doğru Yol Partisi’nden başlayıp AK PARTİ limanlarında gezinip Milliyetçi Hareket Partisi’nin odasında, locasında bulunup daha sonra onlardan ayrılıp bir parti kurmanın ne tür bir bölücülük içerisinde olduğunu da her hâlde Türk milletinin takdirine bırakıyorum” sözlerine, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu “Bu nasıl lâf ya!” diyerek karşılık verdi

“Müstehzi müstehzi de gülümsemiyorsunuz üzücü bir şekilde, yaşanan hadiselere üzücü bir şekilde değerlendirildiğinizi görüyorum” diye devam eden Elitaş’a, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Kahkahayla gülüyorum, kahkahayla gülüyorum” diye cevap verdi.

Elitaş konuşmasını tamamladıktan sonra da Türkkan “sataşmadan” söz alarak, “Millî Selamet Partisinde başladığı siyaset hayatına daha sonra kendisini yetiştirdiği, uğruna şiirler yazdığı, methiyeler düzdüğü hocasına, hocasının kendi ifadesine göre ‘kendine kazık atarak, gömlek değiştirerek’ parti kuran bir Genel Başkanın partisinde Grup Başkanvekilliği yapıyorsunuz” cevabını vermesi alkışlarla karşılandı.

Buradan çıkarılacak ders şu oldu. Siyasette yeni partiler kurulur önemli olan geçmişini unutmadan, nereden geldiğini de hesaba katarak ve önemlisi de sözün nereye varacağını hesap ederek konuşmak gerekiyor.

Şimdi sormak lâzım yeni siyasî parti kurmak bölücülük mü, değil mi?

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ÇÖPLÜK

Samanla başlayan ithal alışkanlığımız nohut, kuru fasulyeden tutun da neredeyse bütün bakliyatı ithal eder hale geldi. Kendi çiftçimizi desteklemek yerine dışarıdan başta bakliyatın ithal edilmesi hep eleştirildi, eleştirilmeye de devam ederken, şimdi de çöp ithalatı yapıyoruz. Evet, evet doğru okudunuz. Hem de Türkiye çöp ithalatında Avrupa’da birinciymiş!

Adana’da tabiata atılmış birçok atık olduğu ortaya çıkınca, “ithal” çöp konusu ülkenin gündemine oturmuştu.

AB tarafından ihraç edilen atıkların en büyük hedefi Türkiye imiş. 2019 yılında Türkiye AB’nin atık ihracatının 11,4 milyon tonluk hacmini karşılarken, bu rakam 2004 yılının neredeyse 3 katını oluşturmuş. Türkiye’yi 2.9 milyonla Hindistan, 1.9 milyonla Birleşik Krallık, 1,6 milyonla İsviçre ve 1.5 milyonla Norveç takip ediyor. Türkiye’nin AB ülkelerinden ithal ettiği atık hacmi, raporda ikinci sırada yer alan Hindistan’ın neredeyse 4 katı durumunda…

Saman ithalatı eleştiriliyordu. Yine o iyiymiş. Bunu görünce, “Çöpe atmak için mi çöp ithal ediyoruz?” ve “Türkiye çöplük mü?” diye insanın aklına deli sorular geliyor.

İYİ Parti Grup Başkan vekile Lütfü Türkkan’ın iktidara “Sizin iktidarınızda çöp ithal eden ülke olduk” diye eleştirisi haksız mı?

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CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Suç örgütü lideri olmakla aranan Sedat Peker’in yurtdışından yaptığı video paylaşımları siyasetin önemli bir gündem maddesi oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu sözlere cevap verirken söylediği “bir siyasetçinin bu çete liderinden 10 bin dolar aylık aldığı”yla ilgili ifadeleri de Meclis’te hem genel başkanlar hem de milletvekillerinin en çok üzerinde durduğu sözler oluyor.

Pek çok soru gibi bu sorunun da cevabı verilmiş değil. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın hafta boyunca Meclis Genel Kurulu’nda, gündem dışı konuşmalarında “Mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir?” diyerek bütün konuşmasını bu soru ile tamamlanması da siyaseten ilginç gelişmelerinden birisi oldu.

Cevabı verilemeyen bir başka soru da Merkez Bankası rezervlerinden eksildiği söylenen 128 milyar doların nerede olduğu sorusu. AKP’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarından tutunda Merkez Bankası başkanına, Maliye Bakanı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar birçok kişi bu konuda değişik cevaplar verdi.

Yerinde durduğunu söyleyen de oldu, böyle bir paranın olmadığını söyleyen de… Yarısının altına yatırıma ayrıldığı için vatandaşta olduğunu söyleyen de oldu yatırıma ayrıldığını söyleyen de, hatta pandemi döneminde kullanıldığını söyleyen de...

Bu soruya onlarca cevap verildiği, ama millet hangisine inanacağını şaşırdı.

Erdoğan, TRT’de katıldığı canlı yayında, “128 milyar dolar nereye gitti’ diye soruyorlar. ‘Merkez Bankası’nın paraları nereye gitti’ diye sorulur mu? Bunlar maalesef sorma hakkını kendilerinde görebiliyorlar” sözleri de başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Muhalefet “Elbette sorulur, bunlar milletin parası niye sormayalım?” eleştirileri ile cevap veriyor.

Konuyla direkt alâkası yok, ama… AKP yeni anayasa çalışması yapıyor. Bu çalışmanın 128 maddeden oluştuğunun bizzat Erdoğan tarafından açıklanması siyasetçiler tarafından esprilerle karşılandı.

Bakalım kamuoyu bu soruların cevabını ne zaman öğrenecek?