"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Esir maddesi, kuantum dolanıklığı ve tevhid (1)

İ. Seyda DURGUN
07 Aralık 2025, Pazar
“Kuantum dolanıklığı ve tevhid” serisinin ardından gerek bazı okuyucuların yorumları gerekse mailimize gönderilen değerlendirmeler ufkumuzu açtı.

Seriyi iki farklı bakış açısıyla daha bir zenginleştirmem gerektiğine fark ettim: Birincisi Kuantum dolanıklığı ve esir maddesi. İkincisi ise gözlemci etkisinin detaylandırılması.

Modern bilim uzun yıllardır atomun büyük kısmının “boşluk” olduğunu söylüyordu. Ancak son 20 yılda yapılan araştırmalar, bu boşluğun hiç de boş olmadığını ortaya koydu.1 Atom altı dünyada, “vakum” diye tarif edilen alan, gerçekte “enerji kaynayan” bir deniz gibi…2

Çok eskilerden beri insanlar bu alanı “esir” olarak tanımlamıştı. Bugünün bilim dili ise buna yeni bir yorumla kuantum alanı, vakum enerjisi, Higgs alanı, sanal parçacık denizi gibi isimlendirmeler yapıyor. Yani boşluk dediğimiz yer, aslında kâinatı ayakta tutan görünmez bir “doluluk ortamı.” 3

Bediüzzaman’ın “Eğer kâinattan bir dakikacık olsun o nisbet-i kayyûmiyet kesilse, kâinat mahvolur.”4 tespiti, modern bilimin bu bulgusuna tam oturuyor.

Varlığın Tutunduğu Ana Zemin

Esir; maddenin, ışığın, kuvvetlerin ve titreşimlerin üzerinde hareket ettiği bir “ortak dokudur”. Her şey onun içinde “yüzerek” varlık bulur. Esirin temel özellikleri; kâinatı kaplayan latif bir yapı olması, kuvvetleri iletmesi, yerçekimi ve ışığın geçişine zemin olması, maddenin atom altı dünyada temel “bağlayıcı” ortam olması. Modern fizik aynı zemini kuantum alanı olarak tarif ediyor. Bu alan olmadan parçacıkların kütle kazanması, bağlanması ve hareket etmesi mümkün olmazdı.5

Nikola Tesla, esiri dinamik bir enerji olarak savundu ve Einstein'ı eleştirdi: "Eter var, maddeyi dönüştürebiliriz.” Einstein görelilik teorisi ile esir gibi bir maddeye gerek olmadığını belirtti, ama sonradan "yeni eter" olarak yerçekimsel bir alandan bahsetti. 6

Risale-i Nur’un Vahidiyet tarifine göre, Allah’ın “küllî tecellisi” bütün kâinatı içine alan bir birliktir. İşte esir/kuantum alanı bu birliğin bir tefsiri gibidir. İnsan gözüyle bakıldığında kâinat sonsuz parçalardan oluşuyor gibi görünür. Her yıldız, her atom, her canlı ayrı birer varlık izlenimi verir. Fakat bilim bu ayrılığın sathî olduğunu gösteriyor: Atomlar aynı kuantum alanında titreşiyor, galaksiler aynı enerji dokusunun içinde hareket ediyor. Yani madde dediğimiz şey “kâinat denizinin” dalgalarından ibaret.

Kaynakça:

1-  Zee, A. (2010). Quantum Field Theory in a Nutshell (2nd ed.). Princeton University Press. 

2 - Close, F. (2011). The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe. Basic Books. 

3-  Milonni, P. W. (1994). The Quantum Vacuum: An Introduction to Quantum Electrodynamics. Academic Press.

Padmanabhan, T. (2003). Cosmological constant—the weight of the vacuum. Physics Reports, 380(5–6), 235–320. https://doi.org/10.1016/S0370-1573(03)00120-0. 

Higgs, P. W. (1964). Broken symmetries and the masses of gauge bosons. Physical Review Letters, 13(16), 508–509. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.508. 

4- Otuzuncu Lema, 1. Şua. https://kulliyat.risaleinurenstitusu.org/lemalar/otuzuncu-lem-a/334.

5- Kragh, H. (2012). The concept of the ether in Einstein’s work. Annalen der Physik, 524(Suppl. 1), A43–A48. https://doi.org/10.1002/andp.201200209. 

6- Calaprice, A. (Ed.). (2005). The New Quotable Einstein. Princeton University Press.

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı

    Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

    Komisyon’da Öcalan oldu-bittisi

    Çözüm sürecini eleştirdi görevden uzaklaştırıldı

    AYM’den ifade ve basın hürriyeti vurgusu: Şok edici ifadeler basın hürriyeti kapsamındadır

    Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

    Kanada, Suriye'yi "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden çıkardığını duyurdu

    Barrack: 'ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı' - 'Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum'

    Karaman'da 2424 kilogram peynire el konuldu

    İsrail, Filistin'deki tarihi sütunları da çaldı

    İstanbul'a sarı kodlu meteorolojik uyarı

    Adliyelerde neler oluyor?

    Osmaniye'de feci kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Tır sürücüsü ile otobüs şoförü gözaltına alındı

    AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek

    Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    İsrail ordusu Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kamu kuruluşları borç batağında
    Genel

    Trump’a Avrupa’dan tepki
    Genel

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı
    Genel

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.