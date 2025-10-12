ŞİİR

Nefs-i emmarenin düşme peşine, Zarar verecektir her bir işine, Helâl mı, haram mı bak ameline, Nefs-i emmarenin uyma sesine. Kendini hür, serbest zanneder nefis, Peşinden gidersen oluyorsun pis, Ahirette seni bekliyor hapis, Çare imandadır kalma çaresiz. Nefs-i emmareyi öldürsen bile, Nefs-i mecazîde kaldı ihale, Yaşadığın müddet berdevam çile. Her iki nefis de yapıyor hile. Nefsin tutsak eder hissiyatını, Günahlara sokar tüm hayatını, Cazip gösteriyor her isyanını, Kaybettirir sana imtihanını. Nefsinin elinde olma oyuncak, Saadet-i dareyn, böyledir ancak, Tövbe-i nasuh’la olacaksın pak, Amel-i salihle, yüzün olur ak. Nefs-i emmareni dinleme artık, Mal ve nefsimizi Allah’a sattık, Dünya ve ukbanın hazzını tattık, Ebedî Cennete lütfuyla vardık. Nefisle cihadın, cihad-ı ekber, Ölene dek cihad, hep devam eder, Çaresiz kalınca, de; Allah yeter, Dizginle nefsini, kalmasın keder.



