ŞİİR

İslâm Deccalı Süfyan, Anadolu’da çıktı, Bediüzzaman ona burada karşı çıktı. Hicret caiz olsaydı Üstad ederdi hicret, Demek cevaz yok idi burada etti hizmet. Bediüzzaman der ki; Mekke’de olsam bile, Anadolu’ya gelip pek çok çeksem de çile, Rabb’im tavzif etmişti cihad-ı manevîyle, Üstad’ım burda kaldı Rabbimin emri ile. İman Kur’ân hizmeti burda yapılması hak, Hizmet Anadolu’da yapılacak muhakkak, Tahrib tamir olacak, Süfyan mağlup olacak, Anadolu İslâm’ın merkez üssü kalacak. Tahribat neredeyse orda olacak hizmet, Uzaktan kumandayla ancak olur hezimet, Anadolu’ya yapın hizmet için tahşidat, Fıtrat kanunlarına uygun olsun harekat. Süfyan Anadolu'da tahrip Anadolu'da, Mehdî Anadolu'da tamir Anadolu'da, Tenvir ediyor Nurlar bütün Anadolu'yu, Başka yerde degildir hicret Anadolu'ya Anadolu İslâm’ın merkezi olduğunda, Tavattun edindiler, hizmet için İslâm’a, Hicret edip geldiler yerleştiler vatanda, Anadolu’dan hicret yine Anadolu’ya. MEHMET KOVANCI

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