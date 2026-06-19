ŞİİR

Tuzaklardan uzak dur, Tuzak içimiz de ur, Mihenk alarmını kur, Tuzağı gösterir nur. Bazan korku tuzağı, Perdeliyor uzağı, Tuzak örümcek ağı, Korku sanki buz dağı. Hubb-u cah ve hırs-ı cah, Çok şiddetlidir eyvah, Bunda yoktur hiç izah, Ahiret için vah vah. Enaniyet bir tuzak, Böyle yüzün olmaz ak, Bundan kurtulmaya bak, Nahnü denen tacı tak. Büyük tuzak hırs tama, Hizmette muzır yara, Yüzün olur hep kara, İhlâsı daim ara. Kıskançlık büyük tuzak, Bu hizmette inşikakı, Hizmet baltalanır bak, Bundan kalmalı uzak. Pek çok tuzak var daha. Havaledir aklına. Sormalısın vicdana. Tebrikler ders alana. Kur’an. Sünnet pusula. Girsen hakkın yoluna. Bakma sağ ve soluna. Necat bu, ders alana.

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