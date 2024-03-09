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9 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

TUZAKLAR VE NURLAR

Mehmet KOVANCI
09 Mart 2024, Cumartesi
ŞİİR

Kuzu postuna giren nice düşman var.

Bunlar sana olmaz hiçbir zaman yar.

Bağrına basarsan şevkini kırar.

Nurun hizmetine verir çok zarar.

 

Kurt gövdeye girse kemirir aman.

Farkına varmazsan halimiz yaman.

Cemaat bünyesi dayanmaz inan.

Risale-i Nurlar kurtarır her an.

 

Tuzaklar çok sinsi kurulmuş kat kat.

Azami hüsn-ü zan etmeli fakat.

Âdem-i itimat hesaba hep kat.

Kim ne derse desin mihenge vur at.

 

Altın çıkmış ise kalbinde sakla.

Bakır çıkmış ise kalbine sokma.

Sahibine gönder edin beddua

Hem de gıybet edin her çeşit ahla.

 

Böyle korunacak Nur’un kalesi.

Nurlarla korunur nur talebesi.

Ehl-i tahkik olsa daim kâffesi.

Nurcuları korur Nurun halesi.

 

Risale-i Nura her daim yapış.

Mihenge vurursan yapmazsın yanlış.

Nuru kâfi görsen hayat olmaz kış.

Böyle nurculara tutalım alkış.

 

Dem ve damarlara nakşolsa nurlar.

İman kalesinde yıkılmaz surlar.

Nurlar okundukça yok olur urlar

Fark edilir artık yar ve çukurlar

 

Aldatmaz nasihtir Risalet-ün nur

Tahkiki imanı, nurlar ile kur.

Her bir meseleyi nurlarla okur.

Yanlışa düşmeyen nurcular olur.

 

Risale-i Nurlar urvetül vüska

Sımsıkı sarıl ki çekme gam gussa.

İstikametini korur bilhassa.

Elindeki nurlar asayı Musa.

 

Hadiseler seni yanıltamaz hiç.

Ab-ı Kevser gibi nurlardan hep iç.

İçtımai hayat nurlarda var seç.

Nurları okuyun kalmayınız geç

 

Hadiseleri hep nurlarla tartın

Her zaman nurlarla olsun startın.

Nura vukufiyet en büyük artın

Kalp mutmain olsun şüpheyi atın

 

Nura tabi isen bozulur tuzak.

Nurcular hatadan olurlar uzak

Şer’î meşverete ne der ona bak.

Haklı meşverete uymak sana hak.

Okunma Sayısı: 87
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