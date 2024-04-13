DUYGULAR VE CİHAZAT

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Duygular bir terazi, konuldu vücuduna. İlahi nimetleri tartar sorar aklına. Bunları veren kimdir şükreder Yaradana.. Bunlar birer vesile Rabbini tanımana. Rengarenk nimetleri göz terazisi tartar. Çok farklı lezzetleri dil terazisi tartar. Çok farklı kokuları burun mizanı tartar. Bu duyguların ile şükr-ü hakîki artar. Lisan-ı mahsusuyla mahlukat tesbih eder. Onların tesbihinin sesi kulağa girer.. Kedinin mırmırları “Ya Rahîm Ya Rahîm” der. Tesbih ve tahmidleri kalb kulağıyla dinler. İlahi defineler, sandıkta kilitlidir. Sandığı açabilsen nasıl bir definedir. Fıtratına konulan cihazat anahtardır. Define ve cihazat, Allah’tan hediyedir. Anahtar olmaz ise sandık açılmaz bile. Nefis ve şeytanımız bize yapamaz hile. Ene bir anahtardır esrar-ı hazaine. Manay-ı harfi delil Hakk’ın marifetine. [email protected]

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