KİRÂMEN KÂTİBÎN

ŞİİR

Sağında ve solunda iki tane melek var.

Sağındaki melekse sevabı hemen yazar.

Bir sevaba karşılık en az bire on yazar.

Bazan bire bin yazar bazan otuz bin yazar.

Rabbim ne kadar derse onu harfiyen yazar.

Sol taraftaki melek günahları kaydeder.

Eğer tevbe edersen günahlarını siler.

Sol taraftaki melek hem yazar hem de siler.

Günahı işleyenin tövbesini hep bekler..

Bu meleklerin adı Kirâmen Kâtibîn’dir.

Onların yazdıkları sırf amel defterindir.

Bu defterin şahidi senin âzalarındır.

Bir diğer şahid ise amelin mekânıdır.

Başka bir şahid ise Kirâmen Kâtibîn’dir.

Bu şahidlere göre karar veren âdildir.