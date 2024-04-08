Sevaplar kat kat

ŞİİR

Altmış sene yaşarsan mükellefsin on beşte.

Kırk beş tane ramazan kadir gecesi cepte.

Üç bin altı yüz yıllık sevap verilir işte.

Bundan gafil olana Rabbimden akıl iste.

Her bir harf-i Kurana sevap vardır otuz bin.

Fatiha’nın sevabı dört milyon yüz yetmiş bin.

Geceyi ihya edip kat kat olmalı ecrin.

Tilavet-i Kur’ana devam etmeli dilin.

Seksen üç yıllık sevap veriyor Rabbim elbet.

Bu gece rahmet coşar hayret içinde hayret.

Kadr suresinde Rabbim buna eder işaret.

Fani ticaret değil yap uhrevi ticaret.

Bir gece de bir ömür sevabı verir ALLAH.

Bu nasıl bir ikramdır ancak getirir felah.

Cehennem ateşinden kurtarmak ister billah.

Bundan gafil olursan ukbada dersin eyvah.

Bu gece ne istersen cevap veriyor bir bir.

Tevbeyi kabul eder manen olursun tahir.

Hastalığa şifayı ŞAFİ ismiyle verir.

Her türlü rızkın ise REZZAK ismiyle gelir.

Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi.

Niam-ı ilahiyi önümüze sermezdi.

Bütün bu kâinatı bize in’am etmezdi.

Mübarek geceleri bizlere lütfetmezdi.