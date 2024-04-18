İFRAD VE TEFRİDE DÜŞÜRME YA RAB!

ŞİİR

Kuvve-i şeheviye nereden geldi. Kuvve-i akliyye niçin verildi Kuvve-i gadabiye neden verildi. Rabbim tarafından ikram edildi. Bu duygularına konulmadı had. Üç mertebesi var birisi ifrad. Bu ise insanı ediyor ifsad. İfrada düşürme bizleri YA RAB. Diğer mertebesi elbette tefrid. Vasatın altında Rabbinden baid. Bu hal sen de varsa olmazsın said. Terfide düşürme bizleri YA RAB. Vasat mertebesi en faydalı hal. Buna göre olsun elbette ahval. Vasatta kalırsan bulursun kemal. Hadd-i vasattan hiç, ayırma YA RAB. Sırat-ı müstakim elbette vasat. İfradı, tefridi durma kaldır at. Nefis ve malını yaratana sat. Rızandan bizleri ayırma YA RAB. İfrad ve tefritten çıkıyor fesat. Bu kem alat ile olmaz kemalat. Vasat mertebesi nefsi eder mat. Bizi nefsimize bırakma YA RAB. Nefis ile cihad, cihad-ı ekber. Bunu kazanırsan her şeye değer. Hiç kalmaz elbette hüzün ve keder. Abdullah olmayı nasib et YA RAB. İfrad ve tefritte sonsuz şekavet. Hadd-i vasatta var sonsuz saadet. Bu mertebede kal, buna et gayret. Bu şuuru bize lütfeyle YA RAB. Letaif, hissiyat bize imtihan. Elbet emanettir bu beden ve can. İmtihan salonu dünya denen han. Saadet-i dareyn, nasıb et YARAB. MEHMET KOVANCI



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