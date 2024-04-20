Peygamberin (asm) izindeyiz

ŞİİR

Kur’an ahlakı ile ahlaklandı peygamber. Onun yolunda gidin ondan başka yok rehber. Rabbim terbiye etti Peygamber-i Zişan’ı. Onun rızasındaydı her hali ve her anı. Ümmeti olan herkes gider onun izinde. Ervah tasdik etmişti hep Elestü bezminde. Tabi olursan eğer Kur’an’a ve Sünnet’e. Dünyada ve ukbada erersin saadete. Yaşamalı Müslüman doğru İslamiyet’i. Sair din mensupları, seçer İslamiyet’i. Hal dili, kal dilinden etkilidir her zaman. Onun izinde olun ayrılmayın hiçbir an. Resulullah ümmete bıraktı iki şeyi. Bunlardan ilki Kur’an, diğeriyse Sünneti. Dünya ve ahirette bunlar kurtarır seni. Hak edersin muhakkak onun şefaatini. Kur’an ve Sünnet sana olmalı daim rehber. Dünyada ve ukbada seni bahtiyar eder. Suç ve yasak olsa da izindeyiz her zaman. Peygamberin izinden ayrılmayız hiçbir an. Ne diyor ise Kur’an, baş göz üstüne deriz. Ne diyorsa Peygamber, her zaman izindeyiz Onun gösterdiği yol, sırat-ı müstakımdır. Haricindeki yollar, birer çıkmaz sokaktır. Her bir sünnet ümmete, şüphesiz bir pusula. Bununla her Müslüman, dosdoğru yolu bula Saadet-i dareyni istemek lazım elbet. İttibâ-ı KURAN’dır ve ittibâ-ı SÜNNET.

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