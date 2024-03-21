ŞİİR

Üstad Bediüzzaman Mehdi-i ahirzaman. Said Nursi üstadım kurtardı pek çok iman. Tabiatperestliği yıktı Bediüzzaman. Ahirzaman fitnesi ne dehşetlidir aman. Deccal ve komitesi, çok şiddetli imtihan. Bu memlekette çıktı Süfyan denilen eşrar. Ehli iman aldanıp kalpte çok yara açar. Dinsizliği öldürdü buna vermişti karar. İmanı kurtarmaya durmaz her daim koşar. Üstadım dinsizliğin belini elbet kırar. Zalime boyun eğmez hakkı her daim tutar. Zulme alkış tutmadı bir zerre miskal kadar. Ahir zaman fitnesi insanları cezp eder. Masivaya meyledip ahireti kaybeder. Allah’a sığınırsak, rahmetini celbeder. Nura hizmet edenler dinsizleri kahreder. Sadece ve sadece ettin imana hizmet. Adalet ve hürriyet mümine büyük nimet. İman, Kuran hizmeti en büyük bir saadet. Din hayata hayattır ve sahil-i selamet. Nurların hizmetini bırakmıştı ihvana.. Uhuvvet ve ihlâsla devam edin ilana. Risale-i nurlarla hizmet edin imana. Saadet ancak gelir tabi olsan Kurana. İttihad-ı İslamı sen esas tut davana. Hazret-i üstadımız en son gelen Müceddid. Ali beyittendir Üstad, buna vardır çok şahid. Zaten ehli imana oldu her zaman ümid. Risale-i nurlara teslimdir çok muannid. Eserlere dikkat et çok tesirli bir mürşid. Talebeleri ise ihlaslı birer abid. Lime lime etseler derler: hep Allah vahid Eserini okuyan kendine edinir vird. Risale-i nurlarla geliyor nesl-i cedid. İttihad-ı Islama hadimdir elbet Üstad.

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