Edep yâ hû!

ŞİİR

Kavl-i leyyin ile olmalı her söz. Söylenen söz ile bir olmalı öz. Her bir meseleni ispat ile çöz. Risale-i Nurlar manevî bir göz. Kim olursa olsun etme hakaret. Hakaret etmekse büyük hasaret. Kim yaparsa zarar, görür uhuvvet. Yüklenirsin elbet çok mesuliyet. Edebi takınmak en büyük umut. Hakaret isteğin hep içinde tut. Boğaz dokuz boğum söylemeyip yut. Enaniyet ise içimizde put. Kem söz sahibinin der; darb-ı mesel. Ahirette elbet ödersin bedel. Nefsine hâkim ol gelmeden ecel. Aklın başına al okuma gazel. En büyük pehlivan yener nefsini. Nefs-i emmarenın sustur sesini. Mağlup etmelisin süfli hissini. Haydi, durma yaşa gerçek dinini. Cihad-ı Ekber’dir nefisle cihad. Kaybedersen eğer ahiret berbad. Dünyada ukbada olmazsın abad. Bunu yapmak ile muvazzaf ibad Haddini bilmeli alçalma be hey! Önce dur sakinleş gelince hey hey. Hissiyat durulsun sonra konuş bey. Nura göre olsun söylediğin şey. Ele, bele, dile sahipse kişi. Dünyada ukbada kolaydır işi. Edepsiz olanlar kırar kardeşi. Kardeşin etine batırır dişi. Toprağın üstü var, altı da vardır. Edepsizlik ise herkese ardır. Bu kötü hasletler sinede bardır. Edepli olana RABBİM hep yardır.

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