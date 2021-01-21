"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD kongre binası saldırısının düşündürdükleri

Mehmet Pekel
21 Ocak 2021, Perşembe
ABD’de Kongre binasına sayıları binleri bulan, bir grup Cumhuriyetçi Parti fanatiğinin saldırması ve çıkan olaylarda 4 kişinin ölümü ABD demokrasisi açısından kara bir lekedir.

11 Eylül saldırısı sonrasında ikiz kulelerin yıkılması ve üç bin insanın ölmesi ile sonuçlanan terör saldırısında, ABD’nin güvenlik açıkları sorgulandığı gibi, bütün dünyanın tabiri caizse nefes almadan izlediği 6 Ocak tarihindeki parlamento baskını sonrası da ülkenin demokratik değerleri sorgulanmaktadır.

Bu kapsamda; seçimle gelenin seçimle gitmesi, giderken de kaos ortamı oluşumuna meydan vermeyecek bir demokratik olgunluk sergilemesi bütün dünyada bir demokrasi sınavıdır. ABD Cumhuriyetçi’lerin elinde bu sınavı kaybetmiştir. Mağlûbiyeti kabul etmek bir fazilettir, zaten demokrasi de bir fazilet rejimidir.

ABD, 1789 tarihinde başkan olarak seçilen G. Washington’dan sonra 45 seçilmiş başkan tarafından yönetilmiş, 50 eyaletin oluşturduğu adem-i merkeziyet sistemi ile demokrasisini geliştirmiş ve totaliter rejimlerle (komünizm ve faşizm) de kendi çıkarları ölçüsünde mücadele etmiştir. Soğuk savaş döneminde ise hür dünyanın liderliğine soyunmuştur. Her ne kadar kendi içlerinde siyah-beyaz mücadelesinden sonra demokrasi ve insan hakları konusunda belirli bir mesafe almışlarsa da, bütün dünyada, uyguladıkları politika açısından bunu söylemek çok zordur. ABD, ülkemizde yapılan darbeler başta olmak üzere, birçok ülkede yapılan ihtilâllerde ve kaos ortamlarının oluşmasında küresel bir güç olarak rol almıştır.

ABD özellikle Afrika, Güney Amerika ve Ortadoğu’da çalışabileceği monarşik yönetimleri desteklerken, diktatörler üzerinden ülkelerin demokratik gelişmelerini engellemiştir. Diğer taraftan kendi ülke menfaatleri için; ülkeler arasında savaşlar planlamış, gerektiğinde işgal girişiminde bulunmaktan da çekinmemiştir. Bu emperyalist, menfaatçi, âdil olmayan politikalar mazlum ve masum milletler için çok yıkıcı olmuştur.

Tam da burada; Bediüzzaman’ın iki Avrupa’dan bahsettiği gibi, Avrupa’nın bir devamı niteliğinde olan ‘iki Amerika’dan da bahsedebiliriz. Toptancı olmamak, haksız değerlendirmeler yapmamak ve ihkak-ı hak için ‘iki Avrupa’ ve ‘iki Amerika’ değerlendirmesi adalet-i mahzaya daha uygundur. Bütün, Avrupa ve Amerika’yı aynı kategoride görmek yanlıştır. Hz. İsa’nın (as) din-i hakikisi ve İslâmiyet’ten aldığı feyizle İnsanlığa faydalı sanat ve teknolojileri üreten, hak ve adalete hizmet eden “birinci Amerika” ,“birinci Avrupa” gibi elbette bahsimizden hariçtir. Ama yukarıda anlattığımız “ikinci Amerika” insanlığa faydalı olmak ve dünyanın yaşanabilir olmasına katkı sağlamak istiyorsa “birinci Amerika”ya tabi olmak zorundadır.

Ancak böyle bir Avrupa ve Amerika; Hz. İsa (as) ve şahs-ı manevisinin ahir zamanda beklenen “hamiyetkâr ve fedâkar bir İsevî cemaati namı altında Müslüman İsevileri ünvanına lâyık bir cemiyet” 1 tanımına ve iltifatına lâyık, “Siyaseti tam dindar İsevilere bırakmak” 2 şartına masadak olabilirler.

Peki, bütün bu insanlığın hayrına olan sonuçlara ulaşmak için bize düşen görevleri de düşünüyor muyuz?

Dipnotlar:

1) Mektubat, 29. Mektup.

2) Gayri münteşir Emirdağ 1 mektupları.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk kararnamelerini imzaladı

    Silahlı şiddet arttı

    Bu yıl erken seçim şart

    Biden'den ilk mesajlar

    '85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'

    Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

    Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

    Üyelik buzdolabında

    Cumhur tedirgin

    Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis bu halde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    DD hakkında SSS
    Mikail YAPRAK

    Demokrat Parti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sükût ettiren bir parazit!
    Faruk ÇAKIR

    Bahar demekle kış sona erer mi?
    Hüseyin Kıymık

    Kedi Türkçe ezana ‘dur’ dedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet camiası vazifesini yapsa...
    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.