Üç nesil bir arada

Ahlen Gonca Gençlik Teşkilatı’nda öncelikle sınıf sisteminde düzenlenmiş merkezde altı yedi derslikte, Elif Ba’dan başlayarak farklı sınıflarda öğrencilere seviyelerine göre, o sıralardan yetişmiş gönüllülerce Kur’an dersi veriliyordu. Üç nesli bir arada görmek, hizmetlerin tevarüs ederek devamını müşahede etmek gerçekten etkileyiciydi.

Bu sınıflarda programlara göre ilmihal bilgileri ve Risale-i Nur derslerinin verildiğini müşahede ettik. İlkokul seviyesindeki çocukların pazar günü cemaatle kılınan öğle namazının öncesinde ve sonrasındaki 50-60 öğrencinin neşeleri, oyunları, koşuşturmaları içimizi şenlendirdi.

GEZİ: AVRUPA NOTLARI - 3

MEHMET PEKEL

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KÖLN MEDRESESİ

On katlı modern bir binanın yeşillikler ve ağaçlarla dolu parkına bakan medrese geniş iç hacmi, büyük bir ders salonu, çocukların da eğitim görebileceği modüler yapısı, hanım hizmetlerine de uyumlu hale getirilmiş ilaveleri ile tam bir medrese ve hizmet merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

AHLEN

Türkiye’de de adını çokça duyduğumuz Gonca Gençlik Teşkilatı ya da diğer ismiyle Yeni Asya Gençlik Merkezi yıllardır ziyaret etmek istediğimiz bir hizmet merkeziydi. Ahlen şehrinin bağrında olan bu merkez, Avrupa’da Nur hizmetlerinin en yoğun olduğu merkezlerden biridir. Düsseldorf dersinden sonra Ahlen Nur kahramanlarının minibüsüyle gecenin ilerleyen saatlerinde Ahlen’e ve gençlik merkezine vasıl olduk. Merkezde yaptığımız kısa bir turdan sonra yorgunluğumuzu dindirmek üzere istirahate çekildik. Dostlarımızın evinde ikram ettiği kahvaltıdan sonra, önce bir şehir turu yaptık.

Tipik bir Alman yerleşim yeri olan olan Ahlen, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı büyük bir kasabadır. Ekonomisi eskiden verimli kömür ocaklarından çıkarılan kömüre bağlı olan Ahlen, günümüzde ise organize sanayi bölgelerindeki gelişmiş endüstriyel işletmelerde üretilen endüstriyel ürünlere bağlıdır. Dikkatimizi çeken nokta ise kasaba ile organize sanayi bölgesi iç içe olmasına rağmen hiçbir kirliliğin olmamasıdır. Öyle ki yeşillikler içindeki fabrikalar Türkiye’de görmediğimiz görüntülerdi. Kasaba madenci kasabası olarak inşa edilmiş, evler tek tip ve koruma altına alınmış, insanlar yaşamaya devam ediyor. Geniş parklar, yeşil alanlar, düzenli sokaklar tüm Avrupa’nın ortak görüntüleri. İşte böyle bir fiziki ortamda Nur gönüllüleri kimisi maden ocaklarından emekli olarak, kimisi fabrikalarda işçi olarak, kimisi de kendi işinin patronu olarak Nur hizmetlerine destek oluyorlar.

İşte Ahlen’deki Yeni Asya Gençlik Merkezi de böyle bir ortamda kurulmuş ve gelişmiş bir merkezdir.

Yaklaşık üç bin metrekare kapalı alanda hizmet veren merkez; Yeni Asya bürosu, ders salonları, spor ve hobi salonları, mescitler, mutfak ve yemek salonları ile her türlü ihtiyacın düşünüldüğü bir külliye mahiyetindedir. Dernek statüsünde olduğu için Alman resmi makamları ile de irtibatta olan merkez, gelişmiş organizasyonel yapısı ile bu tür hizmetler için önemli bir örnektir. Hafta içinde de farklı toplantıların ve derslerin yapıldığı merkez haftanın yedi günü hizmet vermektedir.

Asıl merak ettiğimiz ise ilkokul seviyesindeki öğrenciler için Gençlik Merkezinde düzenlenen programlardı. Biz pazar günkü programın bir bölümüne katıldık. Her hafta Cuma gününden başlayarak üç gün boyunca yetişkinler, ilkokul seviyesindeki kız çocukları ve genç kızlar ve aynı kategorilerdeki erkek çocuklar ve gençler olarak planlanan sosyalleşme ve eğitim faaliyetleri devam ediyor.

İlkokul seviyesindeki çocukların pazar günü cemaatle kılınan öğle namazının öncesinde ve sonrasındaki halleri görülmeye değerdi. 50-60 öğrencinin neşeleri, oyunları, koşuşturmaları içimizi şenlendirdi. Namaz sonrası yapılan tesbihat ise bir duygu seli oluşturdu.

Öncelikle sınıf sisteminde düzenlenmiş merkezde altı yedi derslikte, elif ba’dan başlayarak farklı sınıflarda öğrencilere seviyelerine göre, o sıralardan yetişmiş gönüllülerce Kur’an dersi veriliyordu. Üç nesli bir arada görmek, hizmetlerin tevarüs ederek devamını müşahede etmek gerçekten etkileyiciydi. Bu sınıflarda programlara göre ilmihal bilgileri ve Risale-i Nur derslerinin verildiğini müşahede ettik.

HAMM

Üç günlük Almanya hizmet eksenli gezimizde son durağımız ise Ahlen şehrine yakın Hamm kasabasıydı. Akşam saatlerinde ulaştığımız Hamm kasabasında yeni bir dersanenin açılışı ve o dersanenin ilk dersine katılma heyecanını yaşadık. İçlerinde yazılımcıların da olduğu bu bir grup gençle yaptığımız sohbette 20.Söz ikinci makamda Hazreti Adem’in (as) talim-i esma mucizesinin yazılıma işaretlerinin izlerini bulmaya çalıştık. Keyifli bir sohbetten sonra Ahlen’e geri döndük. Ahlen’den dostlar vasıtasıyla Düsseldorf havaalanına intikal ettik, oradan da Antalya’ya uçarak Avrupa gezimizi tamamladık.

NETİCE

1.Avrupa; alt ve üst yapısını tamamlayarak, yatay mimari, çevre duyarlılığı ve tarih bilinci ile şehirlerinin yaşanabilir olma vasfını muhafaza ederek, gelişmiş ekonomisi ve zenginliği ile de dünyada cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.

2.Dağları, nehirleri, gölleri ile aynı zamanda su zengini bir kıtadır.

3.”Avrupa Birliği” organizasyonu Avrupa’yı küresel bir güç haline getirmiş, en önemlisi de Avrupa’da savaş ve çatışma ortamını kaldırmıştır. Avrupa Birliği tecrübesi, İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesi için İslam ülkelerine de iyi bir örnek olarak katkı sağlayabilir.

4.Avrupa, genel olarak zengin ülkelerin iktisatlı yaşayan insanlarının kıtası olmuştur.

5.Yöneticilerin gösterişten uzak, halka yakın ve liyakat esaslı yönetim biçimleri demokrasinin faziletleri olarak ortaya çıkmaktadır.

6.İki Avrupa’dan, son yıllarda ikinci Avrupa ön planda görünse de birinci Avrupa’nın değerleri insanlığa hakim olmalıdır.

7.Avrupa’da 15-20 Temmuz tahribatı yaşanmadığı için orada yaşayan sivil toplum kuruluşları ve cemaatler hizmetlerine ve faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedirler.

8.Nur Hizmetleri de; inkıtaya uğramadan büyük bir şevkle, üç kuşak bir arada ve nöbet teslim anlayışıyla sürdürülmektedir.

9.Avrupa’da ve Türkiye’de hizmetleri ve potansiyelleri birbirine benzeyen şehirler “kardeş şehir” konsepti içinde hizmetlerini geliştirmelidir.

10.Örnek hizmetleri yerinde görmek ve uygulamaları yaygınlaştırmak için karşılıklı ziyaretler planlanmalıdır.

11.Almanya’da Köln şehrindeki Keupstrasse Caddesi başta olmak üzere magaza veya temsilcilikler açma ve daha önceki yıllarda olduğu gibi fuarlara katılma imkanları araştırılmalıdır.

- SON-