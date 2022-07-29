"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Müfritane irtibata açılan pencere

Meral DEMİRDÖĞMEZ
29 Temmuz 2022, Cuma
Müfritane irtibat; iman ve hizmet ehlinin birbirleri arasında sırf Allah rızası için kurmaları gereken bağdır. Kısaca muhabbettir, uhuvvettir.

Müfritane irtibatın doğru anlaşılmasında, lahika mektuplarında geçen iki husus, ehemmiyet arz ediyor.

1) Müfritane irtibatın nerede kullanılacağı,

2) Şahıslara bina edilmemesi.

Bu noktada Emirdağ lahikası 40. Mektubun son paragrafı dikkat çekici: “Madem bu zamanda, herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye bir kutsi vazifedir; hem, kemmiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem, muvakkat ve mütehavvil siyaset daireleri ebedi, daimi, sabit hizmet-i imaniyeye nisbeten ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz; Risale -i Nur’un, talimatı dairesinde bize bahşettiği feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddimden fazla fevkalade hüsn-ü zan ile müfritane ali makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır; onda terakki etmeliyiz.”

Paragraf başındaki ifadeden, müftitane irtibatı; herşeyin fevkinde kutsi bir vazife olan, iman hizmetinde kullanmamız gerektiğini anlayabiliriz. Bu husus da Üstad Hz. ekseriyetle ifrattan men ederken, iman hizmetinde; hem hizmetin devam ve selameti, hem de iman kardeşliğinin devamı için müfritane irtibatı ısrarla tavsiye etmiştir.

Son cümlede ise, Üstadımızın, müfritane irtibatın şahıslara bina edilmesini, kendi şahsı da olsa, hüsn-ü zan ile de olsa kabul etmediğini görüyoruz.

Zaten 214. mektupta net bir şekilde ifade edilmiş: “Hem has kardeşlerinin, onun hakkındaki hüsn-ü zanlarını reddedip, o had kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onların kendi hakkında medihlerini ve ziyade hüsn-ü zanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip, bütün fazileti Kur’an’ın tefsiri olan Risale-i Nur ‘a ve dolayısıyla Nur şakitlerinin şahs-ı manevisine verip, kendini adi bir hizmetkar bilmesi...”

Demek, müfritane irtibat, Risale-i Nur dairesinde, Nur şakirtlerinin şahs-ı manevisine olmalı. Çünlkü 4. mektupta denildiği gibi “Amelinizde rıza-i İlahi olacak, maddi menfaat fikri olmayacak.” ”Ben sofi değilim,” ”Mesleğimiz tarikat değildir.” ”Mesleğimiz uhuvvettir; kardeş kardeşe peder olmaz, mürşit vaziyetini takınamaz.”

107. mektupta ise; “İki ihlas Lem’aları ve mesleğimizin “hıllet” ve “ihlas” ve “uhuvvet” esasları, bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem, bu benlik ve enaniyet asrında ve şöhretperestlerin nazarında Nur’ların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir” ifadesi, şahsa bina edilen müfritane irtibatın hem mesleğimizin esaslarına hem Nur’lara gelebilecek tehlikeye dikkati çekiyor.

Bu tehlikeye karşı korunmanın ve terakki etmenin yolu ise, yukarıda belirtildiği gibi, Risale-i Nur‘un talimatı dairesinde fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas ile mümkün. Çünkü hakiki ihlas ve uhuvvet sırrıyla elde edilen müfritane irtibat neticesinde; her bir Nur talebesi, umum Nur talebelerinin manevi kazancına hissedar olmakla beraber, manen binler dil ile ibadet ve dua ve istiğfar etmiş oluyor.

Fakat müfritane irtibatta ölçümüz, Allah’ın rızasını gözetmek olmalı ki, hadiste geçen müjdeye nail olabilelim.

“Allah Teâlâ buyurdu ki; ”Benim için birbirini sevenler, benim için toplananlar, benim için birbirini ziyaret edenler, benim için birbirine ihsan edenler üzerine muhabbetim ve sevgim vacip oldu.”

Evet, mü’min kardeşini sever ve sevmeli...

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomiyi iflasa götürüyorlar

    Beraat eden hâkimler niye iade edilmiyor?

    İlk kez çok iyi insanlar gördüm

    Yoksulluk, hatta açlık sınırındayız

    Şirketlerin ilk KKM kazancı: % 32

    Rusya, Ukrayna'da 359 hava savunma füze sistemi yok etti

    Avustralyalı vekil: Başörtüsünü gururla takın

    Biden: Ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

    BM'den Belarus ve Polonya'ya çağrı: Sığınmacıları geri itmeyin

    Berlin'de enerji tasarrufu kararı: 200 yapı gece ışıklandırılmayacak

    Filistin Başbakanı'ndan Almanya'ya çağrı: Filistin'i tanıyın

    ABD ekonomisi yüzde 0,9 daraldı

    Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evini ele geçirdi

    Rusya: Tahıl anlaşması çökebilir

    BM: Tunus'u desteklemeye hazırız

    Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez görüşecekler

    Çin'de "turuncu alarm'' sürüyor

    Myanmar'a 'idam' tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz

    ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanma tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Beraat eden hâkimler niye iade edilmiyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime daha sıkı sarılmak şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni hicrî yıla merhaba!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zeki, fedakar Asr-ı Saadet gençleri
    İbrahim ERSOYLU

    Vaazlar niçin etkili olamıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Terörü besleyen unsurlar
    Şükrü BULUT

    Hayatın bekçilerine dair...
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar maddî cihette neden geri kaldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.