Dört mevsim

Havalar serinlemişti. Artık akşam havalar soğumaya başlamıştı. Mevsimler sanki zamanlarını bekliyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış… Yaz mevsimi dünyayı ısıtmış ve yerini sonbahara bırakıyordu.

Yaz mevsiminin resmini çizmek istedi. Her yerde yeşil ağaçlar, güneş ve masmavi bir gökyüzü. Resmini yapıp annesine hediye etti ve yaz mevsimini çizdiğini söyledi. Annesi ise bunu her mevsimin sonunda yaptığında mevsimleri her zaman hatırlayacağını söyledi. Sırada ise sonbahar vardı. Havalar sıcak olsa da kış mevsimi öncesi son sıcaklardı.

Allah ne kadar güzel mevsimler yaratmıştı. Rüzgâr penceresine çarparken aklına şimdiden kış mevsimi geliyordu bile…