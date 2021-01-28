"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Müsbet milliyet

Mikail YAPRAK
28 Ocak 2021, Perşembe
Müsbet milliyet düşüncesinde; başka millet ve kavimleri sırf millet ve kavminden dolayı tahkir etmek ve küçük görmek yoktur. Başka milletlerin dil ve örfünü, sırf milliyetçilik damarı ile inkâr etmeyi kabul etmez.

Müsbet milliyet fikrinde; millet ve kavmi, insanlar arasında bir tanışma ve yardımlaşma aracı olarak görmek vardır. Kendi milliyetini sevmesi, başka milletlere düşman olmasını gerektirmez. Üstünlüğün milliyet ve kavmiyette değil; iman ve fazilette olduğunu bilir. Kavmini ve milliyetini inanç ve imanına bir zırh, bir kabuk olarak görür. Yoksa menfi milliyetçilikte olduğu gibi, inancı ve itikadı kabuk; kavmi ve milliyeti öz olarak görmez. 

İslâmiyet, aynı dinin mensuplarını birbirine kardeş ilan eder. Meseleye, dinden gelen ölçülerle değil de, politik ve ırkçı nazarla bakıldığı sürece, kaos ve kargaşa da kaçınılmaz olmuştur.

Üstad Said Nursî, bu konuda şöyle bir hatırasını nakleder:

“Ben Van’da iken, hamiyetli Kürd bir talebeme dedim ki: ‘Türkler İslâmiyet’e çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun?’

Dedi: ‘Ben Müslüman bir Türk’ü, fâsık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alâkadarım. Çünki tam imana hizmet ediyorlar.’

Bir zaman geçti o talebem, ben esarette iken, İstanbul’da mektebe girmiş. Esaretten geldikten sonra gördüm. Bazı ırkçı öğretmenlerden aldığı aksülamel ile, o da Kürtçülük damarı ile başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi: ‘Ben şimdi gayet fâsık, hatta dinsiz de olsa bir Kürtü, sâlih bir Türke tercih ediyorum.’ Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanaati geldi ki; Türkler, bu İslâm milletinin kahraman bir ordusudur.” 1

Nitekim Üstad Van’da, mağarada yaşamakta iken, Şarkta ihtilâl ve isyan hareketleri oluyor. “Sizin nüfûzunuz kuvvetlidir” diyerek, yardım isteyen bir zatın mektubuna, 

“Türk milleti asırlardan beri İslâmiyete hizmet etmiş ve çok velîler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez; siz de çekmeyiniz, teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irşad ve tenvir edilmelidir.” diye cevap gönderiyor.

Yine Üstad, Kürtlerin içinde onlara hitab ederken çok veciz bir ifade ile, “Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvvetiyiz.” demiştir.

 Bu ifadeyi kasten yanlış yorumlayan ancak bozgunculuk yapmış olur. Elbetteki her iki kavimde hem akıl, hem de kuvvet vardır. Aslında tarih boyunca her iki kavmin lehine bu iki sıfatın el ele verdiğinin veciz ifadesidir bu... 

Yani her milletin baskın ve mümeyyiz bir vasfı olabilir. Tıpkı bazı insanlarda bazı vasıfların daha ağır basması gibi. Meselâ; “Almanlar şöyle bir millettir, yahut Araplar şöyledir, böyledir” diye her vesileyle söylenir.

Yine meselâ, “Türkler asker ve savaşçı bir millettir.” denilirken, barışa ve sivil hayata tamamen kapalıdır anlamı taşımaz. Araplar zekâsı ve belâgati ile meşhurdur denilirken, diğer kavimler aptal yerine konulmuş olmaz.

İşte ayırımcılığa asla müsamaha göstermeyen çok veciz bir ifade daha: “Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve İmandır.” 2

Milliyetimizin İslâmiyetle ne kadar iç içe olduğunu lâtif bir misal ile noktalayalım: 

Hacdan dönen bir Türk, etrafına toplananlara heyecanla başından geçenleri anlatıyormuş. Bir ara şöyle demiş: “Yahu, bu Araplar tuhaf insanlar”, “Ezanı Türkçe okuyorlar, namazı Türkçe kılıyorlar, ama iş konuşmaya gelince anlaşılmaz oluyorlar!” 

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 224-225. 2- Münâzarât.

Okunma Sayısı: 1644
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sezai MUMCU

    28.1.2021 06:44:26

    Örtülü Milliyetcilik ile mutasyon gecirmis VIRÜS gibi hakiki varliklari 0,00 bilmem kaclara balig sayilariyla DEVLETE KAFA TUTAN AGALIK TASLAYAN BÜCÜRLER hep ISTISNA olarak KORUNACAK BASIMIZA DEVAMLI BELA MI OLACAK? Demek menfî milliyetciligi gizli tutarak var olan Müslüman bir Devleti icten kemirmeye matuf mutasyon gecirmis ölümcül VIRÜSE MÜSBET BAKMAYA KAPI ve YOL YOK! IBLISI unutan davasini kaybeder, beserî IBLISI unutan devletinin, namusunun, dininin asagilanmasini kabul eder.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ahmet BATTAL

Münasebetsize sor
Faruk ÇAKIR

İnsanlık ne cevap verecek?
Cevher İLHAN

“Militan”
Genel

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
Genel

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
Ali FERŞADOĞLU

Hükümet ele bakar, kalbe değil!
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Nur’un ağlatan kalemleri...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.