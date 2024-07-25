Ölümüne gülen çocuk

“Bir zaman, bir padişahın mübtela olduğu bir hastalığın ilacı, bir çocuğun kanı imiş.

O çocuğun pederi; çocuğu, hakimin fetvasıyla bir para mukabilinde padişaha vermiş. Çocuk, mecliste ağlamak ve şekva yerine gülmüş. Sormuşlar: Neden gülüyorsun? Demiş ki: İnsan, musibete giriftar olduğu vakit; evvel pederine, sonra hakime, sonra padişaha şekva eder. Benim pederim, beni kesilmek için satıyor; işte hakim de ölmekliğime karar veriyor; işte padişah benim kanımı istiyor... Bu antika ve pek garib ve şekli çok çirkin ve hiç görülmemiş bu hale karşı, ancak gülmek ile mukabele edilir.”

(Said Nursî/Tarihçe-i Hayat)

NE DİYEBİLİRDİM Kİ HAKİM BEY!

Bir kamyonun çarpmasıyla yaralanmış olan çiftçi Mehmet amca kazadan sorumlu tuttuğu taşıma şirketine dava açar. Mahkeme salonunda şirketin avukatı ile Mehmet Amca karşı karşıyalar. Avukat sorar: -“Ama siz kazadan sonra gelen polis memuruna ‘ben çok iyiyim’ demediniz mi?”

-“Anlatayım ağam; ben bizim eşeği gasabada satışa götürmek üzere gamyonetime bindirmiştim ki...”

-“Bırakın ayrıntıları Memet Bey, siz sadece soruma cevap verin. Siz, kazadan hemen sonra gelen polis memuruna ‘ben çok iyiyim’ dediniz mi, demediniz mi?”

-“İşte anlatıyom ya Avukat bey; eşeği gamyonete yüklemiş, yola çıkmıştım ki...”

Avukat tekrar adamın sözünü kesti ve hakime dönerek:

-“Sayın hakim; işte görüyorsunuz davacı soruma cevap vermiyor. Bu bey, kazadan hemen sonra olay yerine ulaşan polis memuruna ifadesinde ‘çok iyi’ olduğunu söylemiş ve bu da kayıtlara geçmiş. Şimdi, aradan kaç hafta geçtikten sonra müvekkilime dâva açmış. Ben bu dâvada, bu şahsın mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına inanıyorum. Lütfen, sadece soruya cevap vermesini söyler misiniz?”

Yargıç; “dâvacının ne anlatmaya çalıştığını merak ettim doğrusu, bırakalım da anlatsın.” dedi.

Memet amca yargıca teşekkür ederek devam etti:

-“İşte dediğim gibi, sayın hakimim, tam eşeğimi gamyonetime bindirmiş şehre doğru gidiyodum ki, bu şirkete ait gucaman bi kamyon, “DUR” tabelasına aldırmadan üzerime sürdü ve bize çarptı. Ben yolun bi yanına fırladım, garagaçan bi yana... Nasıl kötüyüm, nasıl kötü, anlatamam...”

“Gıpırdanamıyom sancıdan.. Öte yanda garagaçan bir anırıyo, bir anırıyo ki ne, ortalık inliyo. Derkene bi pulis memuru gelivedi.”

“Garagaçanın sesini duymasıyla önce ona doru seyirtti, eğildi, bahtı, dabancasına davrandı, alnının ortasından dan, dan deye garagaçanımı vurmasın mı?”

“Soonacııma, yolun garşı tarafına geçti, bana dooru geldi, dedikine:

-“Eşeğin hali berbattı, onu öldürmek zorunda galdım, sen nasısın?” diye sordu.

-“Bu durumda benim ne dememi beklerdiniz hâkim bey!”