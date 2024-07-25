"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ölümüne gülen çocuk

Mikail YAPRAK
25 Temmuz 2024, Perşembe
“Bir zaman, bir padişahın mübtela olduğu bir hastalığın ilacı, bir çocuğun kanı imiş.

O çocuğun pederi; çocuğu, hakimin fetvasıyla bir para mukabilinde padişaha vermiş. Çocuk, mecliste ağlamak ve şekva yerine gülmüş. Sormuşlar: Neden gülüyorsun? Demiş ki: İnsan, musibete giriftar olduğu vakit; evvel pederine, sonra hakime, sonra padişaha şekva eder. Benim pederim, beni kesilmek için satıyor; işte hakim de ölmekliğime karar veriyor; işte padişah benim kanımı istiyor... Bu antika ve pek garib ve şekli çok çirkin ve hiç görülmemiş bu hale karşı, ancak gülmek ile mukabele edilir.”

(Said Nursî/Tarihçe-i Hayat)

NE DİYEBİLİRDİM Kİ HAKİM BEY!

Bir kamyonun çarpmasıyla yaralanmış olan çiftçi Mehmet amca kazadan sorumlu tuttuğu taşıma şirketine dava açar. Mahkeme salonunda şirketin avukatı ile Mehmet Amca karşı karşıyalar. Avukat sorar: -“Ama siz kazadan sonra gelen polis memuruna ‘ben çok iyiyim’ demediniz mi?”

-“Anlatayım ağam; ben bizim eşeği gasabada satışa götürmek üzere gamyonetime bindirmiştim ki...”

-“Bırakın ayrıntıları Memet Bey, siz sadece soruma cevap verin. Siz, kazadan hemen sonra gelen polis memuruna ‘ben çok iyiyim’ dediniz mi, demediniz mi?”

-“İşte anlatıyom ya Avukat bey; eşeği gamyonete yüklemiş, yola çıkmıştım ki...”

Avukat tekrar adamın sözünü kesti ve hakime dönerek:

-“Sayın hakim; işte görüyorsunuz davacı soruma cevap vermiyor. Bu bey, kazadan hemen sonra olay yerine ulaşan polis memuruna ifadesinde ‘çok iyi’ olduğunu söylemiş ve bu da kayıtlara geçmiş. Şimdi, aradan kaç hafta geçtikten sonra müvekkilime dâva açmış. Ben bu dâvada, bu şahsın mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına inanıyorum. Lütfen, sadece soruya cevap vermesini söyler misiniz?”

Yargıç; “dâvacının ne anlatmaya çalıştığını merak ettim doğrusu, bırakalım da anlatsın.” dedi.

Memet amca yargıca teşekkür ederek devam etti:

-“İşte dediğim gibi, sayın hakimim, tam eşeğimi gamyonetime bindirmiş şehre doğru gidiyodum ki, bu şirkete ait gucaman bi kamyon, “DUR” tabelasına aldırmadan üzerime sürdü ve bize çarptı. Ben yolun bi yanına fırladım, garagaçan bi yana... Nasıl kötüyüm, nasıl kötü, anlatamam...”

“Gıpırdanamıyom sancıdan.. Öte yanda garagaçan bir anırıyo, bir anırıyo ki ne, ortalık inliyo. Derkene bi pulis memuru gelivedi.”

“Garagaçanın sesini duymasıyla önce ona doru seyirtti, eğildi, bahtı, dabancasına davrandı, alnının ortasından dan, dan deye garagaçanımı vurmasın mı?”

“Soonacııma, yolun garşı tarafına geçti, bana dooru geldi, dedikine:

-“Eşeğin hali berbattı, onu öldürmek zorunda galdım, sen nasısın?” diye sordu.

-“Bu durumda benim ne dememi beklerdiniz hâkim bey!”

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e silah ambargosu çağrısı

    Eğitime erişim zorlaşıyor

    Soykırım davasına hâlâ müdahil olmamışız

    Ücretler azaldı, rant gelirleri arttı

    Faiz 6’ya, enflasyon 2’ye katlandı

    Filistinlilerin birliği desteklenmeli

    Cinayetleri işleyenler gazeteci değil

    Çay üreticisi: Artık yeter

    Kartlı ödemelerde rekor artış

    İktidar bağımsız basını susturmaya çalışıyor

    “Köylünün küçük kıyameti kopuyor”

    MB: Enflasyon Temmuz’da artacak

    Kuzey Kore'nin çöp balonu bu kez Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştü

    "İsrail'' Paris Olimpiyat Oyunları'nda da istenmiyor

    Nepal'deki uçak kazasında 18 kişi öldü

    Sudan çok zor şartlar altında ve unutulmuş durumda!

    21 Temmuz, dünya genelinde yakın tarihin "en sıcak günü" oldu

    'Han Yunus'ta 1 gün içinde 150 bin kişi yerinden edildi'

    Klima hasta ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıtay üyesinin itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kartlı ödemelerde rekor artış
    Mikail YAPRAK

    Ölümüne gülen çocuk
    Hakan Özlen

    Âdil ve mütevazı hükümdar
    Genel

    İktidar bağımsız basını susturmaya çalışıyor
    Ahmet BATTAL

    ABD seçimleri bizim neyimiz olur?
    Genel

    Çay üreticisi: Artık yeter
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman İslâmı her haliyle yansıtmalı!
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.