Van’a bakarken

Medeniyet getirmiş dünyayı köy haline..
Her yerde rastlıyorsun her şeyin emsaline!..
*
Avrupa’da ne varsa, Van’da da yığın yığın..
Çarşı Pazar kurulur tâ yamacında dağın!..
*
Geri planda kalan tek “insanlık” unsuru..
Herkesin var adeta biraz aklından zoru!..
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Şu dağ komşularımız hayvanlara nisbeten..
Tek farkımız olamaz, sahip olduğumuz ten..
*
Kemik, et ve derinin âlâsı hayvanda var..
Doğrusu, bu alanda onlar bize fark atar!..
*
Bizim penceremizden onlar “bir sürü gürûh”!
Ya, bize ne denirdi, olmasaydı akıl, ruh!..
*
Mânen çok farkımız var, tükenmez saya saya..
Dizilirse ulaşır yerden tâ Süreyya’ya!..
*
Ya bir de bozulursa bizdeki ruh ve fikir..
İnsanın tâ kendisi olur toplumda zehir!..
*
Neyse geçelim şimdi, bu değil asıl mevzu..
Çok sözle kaçar bazen mevzunun tadı, tuzu!..
*
Ben şimdi bulunduğum şehre bir göz atayım..
Ruhum daraldıkça da kaşlarımı çatayım!..
*
Nasıl ki yara almış töre, an’ane, etik..
Öyle de darbe yemiş mimarî ve estetik!..
*
Adam, iş olsun diye, tahrip etmiş yeşili..
Kim bilir neler söyler, olsa yeşilin dili!..
*
İmar-iskan uğruna betonlaşmış güzel Van..
Kuru binadan başka göremezsin, bakarsan!..
*
Tarihe gölge düşmüş, gizlenmiş minareler..
Hayvanlara mal olmuş yeşillikler, dereler!..
*
Eski Van’da, Kale’de, Akdamar’da tarih var..
Hatta gider Milat’tan çok öncesine kadar!..
*
Halk eski Van’a hasret, yeni Van’da yok plan..
Şehre nizam vermiyor, her gün yeni yapılan!..
*
Bilmem ki, bu şehirden kim, ne kadar sorumlu!
Bilmem ki, ne konuşur il idare kurulu!..
*
Oturup güzel güzel, meşveret mi edilir?
Yoksa gündeme gelen her şey ret mi edilir?
*
Yoksa, Napolyon gibi, hepsi der: Para, para!
İsteyenin bir yüzü, vermeyense Ankara!..
*
Bir zamanlar bu şehre hayran kalırmış bakan..
Bilmem nereye bakmış, Vanlı olan her Bakan!..
*
Ve onlar mebus olup, varınca Ankara’ya..
“Van Gemisi” beklemiş, oturarak karaya!..
*
Her neyse, “güzel gören, güzel düşünür” mâdem..
Size biraz da Van’ın fıtratından söz etsem…
*
Türkiye’nin en büyük gölünü görmek için..
Sadece görmek değil, içine girmek için..
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Tâ uzaklardan kalkıp Van’a gelmeye değer..
Her şeye rağmen, dostum, Van’ımız güzel bir yer!..
*
Hâla yaşıyor şükür, güzelim bir slogan..
Hâni, meşhur: “Dünyada Van, Ahirette iman”!..
*
Sembollerimiz var ki, her biri şehre bedel..
Görmek isteyenlere, deriz “haydi Van’a gel”!..
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Halkımız öyle candan, öyle misafirperver..
Bunun canlı sembolü, heykelidir “semaver”!..
*
Hiç girmem siyasete, (menfaat kokan yere)..
Dolaşırım Van’ımda göğsümü gere gere!..
*
Görüştüğüm herkese veririm candan selâm..
Tanıdık bir simâysa, ederiz biraz kelâm…