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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Van’a bakarken

Mikail YAPRAK
01 Ağustos 2024, Perşembe
ŞİİR

Medeniyet getirmiş dünyayı köy haline..

Her yerde rastlıyorsun her şeyin emsaline!..

*

Avrupa’da ne varsa, Van’da da yığın yığın..

Çarşı Pazar kurulur tâ yamacında dağın!..

*

Geri planda kalan tek “insanlık” unsuru..

Herkesin var adeta biraz aklından zoru!..

*

Şu dağ komşularımız hayvanlara nisbeten..

Tek farkımız olamaz, sahip olduğumuz ten..

*

Kemik, et ve derinin âlâsı hayvanda var..

Doğrusu, bu alanda onlar bize fark atar!..

*

Bizim penceremizden onlar “bir sürü gürûh”!

Ya, bize ne denirdi, olmasaydı akıl, ruh!..

*

Mânen çok farkımız var, tükenmez saya saya..

Dizilirse ulaşır yerden tâ Süreyya’ya!..

*

Ya bir de bozulursa bizdeki ruh ve fikir..

İnsanın tâ kendisi olur toplumda zehir!..

*

Neyse geçelim şimdi, bu değil asıl mevzu..

Çok sözle kaçar bazen mevzunun tadı, tuzu!..

*

Ben şimdi bulunduğum şehre bir göz atayım..

Ruhum daraldıkça da kaşlarımı çatayım!..

*

Nasıl ki yara almış töre, an’ane, etik..

Öyle de darbe yemiş mimarî ve estetik!..

*

Adam, iş olsun diye, tahrip etmiş yeşili..

Kim bilir neler söyler, olsa yeşilin dili!..

*

İmar-iskan uğruna betonlaşmış güzel Van..

Kuru binadan başka göremezsin, bakarsan!..

*

Tarihe gölge düşmüş, gizlenmiş minareler..

Hayvanlara mal olmuş yeşillikler, dereler!..

*

Eski Van’da, Kale’de, Akdamar’da tarih var..

Hatta gider Milat’tan çok öncesine kadar!..

*

Halk eski Van’a hasret, yeni Van’da yok plan..

Şehre nizam vermiyor, her gün yeni yapılan!..

*

Bilmem ki, bu şehirden kim, ne kadar sorumlu!

Bilmem ki, ne konuşur il idare kurulu!..

*

Oturup güzel güzel, meşveret mi edilir?

Yoksa gündeme gelen her şey ret mi edilir?

*

Yoksa, Napolyon gibi, hepsi der: Para, para!

İsteyenin bir yüzü, vermeyense Ankara!..

*

Bir zamanlar bu şehre hayran kalırmış bakan..

Bilmem nereye bakmış, Vanlı olan her Bakan!..

*

Ve onlar mebus olup, varınca Ankara’ya..

“Van Gemisi” beklemiş, oturarak karaya!..

*

Her neyse, “güzel gören, güzel düşünür” mâdem..

Size biraz da Van’ın fıtratından söz etsem…

*

Türkiye’nin en büyük gölünü görmek için..

Sadece görmek değil, içine girmek için..

*

Tâ uzaklardan kalkıp Van’a gelmeye değer..

Her şeye rağmen, dostum, Van’ımız güzel bir yer!..

*

Hâla yaşıyor şükür, güzelim bir slogan..

Hâni, meşhur: “Dünyada Van, Ahirette iman”!..

*

Sembollerimiz var ki, her biri şehre bedel..

Görmek isteyenlere, deriz “haydi Van’a gel”!..

*

Halkımız öyle candan, öyle misafirperver..

Bunun canlı sembolü, heykelidir “semaver”!..

*

Hiç girmem siyasete, (menfaat kokan yere)..

Dolaşırım Van’ımda göğsümü gere gere!..

*

Görüştüğüm herkese veririm candan selâm..

Tanıdık bir simâysa, ederiz biraz kelâm…

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