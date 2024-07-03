ŞİİR

Dereye, tepeye, dağa, yokuşa.. Aracı sürdüler Van yolcuları.. Geceye, gündüze ve uçan kuşa.. Üstad’ı sordular Van yolcuları!. Yurdun dört yanından vardı iştirak.. Ya kara yoluyla, ya da uçarak.. Zorlukları hep sabırla aşarak.. Hep hayra yordular Van yolcular!. Komut verilmişti: Haydi ilerle.. Marşlarla, derslerle, ilahîlerle.. Maddî ve manevî daha nelerle.. Kimleri gördüler Van yolcuları!. Muhabbet dorukta doy kana kana.. İstirahat için önce Adana.. Diyar-ı Bekir’de nurlu mekâna.. Sofralar serdiler Van yolcuları!. Maraş’a, Urfa’ya derken Batman’a.. Heyecan yükseldi, vurdu tavana!. Antalya’dan, Alanya’dan tâ Van’a.. Varınca durdular Van yolcuları!. Antalya-Alanya dönerken geri.. Muş, Bingöl, Malatya, sonra Kayseri. Ziyaret ederek medreseleri.. İçeri girdiler Van yolcuları!. Otobüsler çıktı Şanlıurfa’dan.. Ve ilan ettiler: Hedefimiz Van! Van Kalesi, Horhor, Bediüzzaman.. Murada erdiler Van yolcuları!. Urfa’nın duruşu vakarlı, zorlu.. Tavizsiz çizgide yürür onurlu.. Van seyahatinde izzetli, nurlu.. Mesajlar verdiler Van yolcuları!.

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